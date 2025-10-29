Artista urbana Masha y su pareja quedan en libertad tras ser acusados de tráfico de drogas

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Velóz, dispuso la libertad bajo garantía económica de la artista urbana Asly Mariel Victoriano Sánchez (Masha) y de su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, ambos imputados por tráfico de drogas.

Como medida de coerción, la magistrada impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos a Masha, mientras que Hernández deberá pagar dos millones quinientos mil pesos. Además, se les ordenó presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.

Victoriano Sánchez y Hernández de la Rosa fueron arrestados el pasado 24 de octubre por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional, quienes realizaban labores de patrullaje en la intersección de las calles Licey y París, en el Distrito Nacional.

Los agentes acudieron a la escena de un accidente de tránsito y, al inspeccionar la camioneta Honda CR-V ocupada por los imputados, encontraron marihuana en el baúl del vehículo, envuelta en fundas plásticas transparentes con negro selladas. Ambos fueron detenidos en el acto, tras ser informados de sus derechos.

Se les acusa de violar los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas.