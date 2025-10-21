Joven del sector de Herrera denuncia robo de su vehículo

Un joven emprendedor del sector de Herrera denunció el robo de su vehículo en la madrugada del lunes, cuando se encontraba parqueado cerca de su residencia.

Joel Torres explicó que el vehículo fue sustraído en la calle Desiderio Arias #58, esquina calle 2da del sector Enriquillo de Herrera en Santo Domingo Oeste.

El vehículo es un Toyota Corolla 2001 gris, Placa A317094, Chasis 1NXBR12E41Z469028.

El joven, quien tiene una posición de liderazgo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solicitó la colaboración de la Policía Nacional, de las instituciones gubernamentales y de personas particulares para que le ayuden a recuperar el vehículo con el cual labora para el sustento de su familia.

Para cualquier información pueden comunicarse al teléfono ‪(809) 618 0714.