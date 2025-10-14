Polanco y Rodríguez jonrones en triunfo de Seattle sobre Toronto; Dodgers vencen a Brewers

TORONTO . — Con otro triunfo en Toronto, los ascendentes Seattle Mariners se colocaron a dos victorias de su primera aparición en una Serie Mundial.

Los dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió un cuadrangular con uno a bordo y los Mariners tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al apalear 10-3 a los Toronto Blue Jays el lunes.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, se dirigió a casa para el tercer juego el miércoles necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para terminar con esa sequía.

«Estamos muy emocionados de volver a casa», dijo el manager de los Mariners, Dan Wilson. «Sabemos cómo va a ser esa atmósfera».

Toronto tuvo seis hits, solo uno después de la segunda entrada, y terminó con ocho imparables en los primeros dos juegos. La estrella de los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha bateado de hit en la serie.

«El poder no ha estado ahí para nosotros, ha estado ahí para ellos», dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider.

Rodríguez pegó un vuelacercas para una ventaja de 3-0 con tres bateadores en contra del novato Trey Yesavage, un joven de 22 años que apenas hacía su quinta apertura en las Grandes Ligas.

Nathan Lukes y el mexicano Alejandro Kirk tuvieron sencillos productores en la mitad inferior contra Logan Gilbert, y el sencillo impulsador de Lukes empató la pizarra en la segunda entrada.

El cuadrangular de tres carreras de Polanco contra Louis Varland puso a Seattle nuevamente adelante 6-3 en la quinta.

«Conseguir el jonrón de tres carreras fue un gran cambio para nosotros», dijo Wilson.

Schneider culpó a la mala ubicación de los lanzamientos por el cuadrangular crucial de Polanco.

«No ejecutamos donde queríamos y pagamos el precio», dijo.

J.P. Crawford añadió un sencillo remolcador en la sexta y Naylor bateó un jonrón de dos carreras en la séptima contra Braydon Fisher.

Seis de los primeros siete hits de Polanco en esta postemporada impulsaron carreras. Tuvo el sencillo que terminó el juego en la 15ta entrada del partido decisivo de la serie divisional del viernes contra Detroit Tigers y se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas en la victoria de Seattle 3-1 en el primer juego de la serie de campeonato.

«Ha aparecido en situaciones donde hemos tenido corredores en base, y ha podido hacer el trabajo y remolcarlos», dijo Wilson. «De eso se trata este juego».

Los dos jonrones anteriores de Polanco este octubre fueron contra Tarik Skubal, de Detroit, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana.

Dodgers vence a Brewers en inicio Serie de Campeonato

MILWAUKEE. — Blake Snell permitió un solo corredor en base en ocho entradas sin carreras antes de que el bullpen de Los Ángeles apenas aguantara, ya que los Dodgers abrieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 2-1 sobre los Milwaukee Brewers el lunes por la noche.

Blake Treinen ponchó a Brice Turang con las bases llenas para terminar el juego. Freddie Freeman conectó un jonrón solitario para Los Ángeles, rompiendo un empate sin carreras en la sexta entrada.

Los Dodgers lideraban 2-0 cuando entregaron la pelota al novato Roki Sasaki en la novena después de que Snell ponchara a 10 bateadores y realizara 103 lanzamientos. Sasaki había trabajado cinco entradas y un tercio sin permitir carreras mientras se adaptaba a un rol de bullpen en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra Philadelphia Phillies, pero no estuvo tan afinado el lunes.

Isaac Collins recibió una base por bolas con un out y Jake Bauers bateó un doble de regla que rebotó sobre la barda del jardín central. Jackson Chourio conectó un elevado de sacrificio que anotó a Collins y avanzó al corredor emergente Brandon Lockridge a tercera. Christian Yelich recibió una base por bolas en un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera.

Fue entonces cuando el manager de los Dodgers, Dave Roberts, retiró a Sasaki y trajo a Treinen.

Yelich robó segunda para mover la potencial carrera ganadora a posición de anotar antes de que William Contreras recibiera una base por bolas en un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera. Después de que Treinen casi golpeara a Turang con un lanzamiento –lo que habría empatado el juego– éste se ponchó abanicando un recta de 2-2 a la altura del cuello.

«Eso es lo que uno imagina en los playoffs. Estás al borde de tu asiento durante las nueve entradas», dijo Freeman. «Esa fue una victoria masiva en la carretera para nosotros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional».

Snell no intentó convencer a Roberts de dejarlo lanzar la novena.

«Él dijo que eso era todo, así que solo confío en él», dijo Snell.

El segundo juego de la serie al mejor de siete es el martes por la noche, con Yoshinobu Yamamoto lanzando para Los Ángeles y el dominicano Freddy Peralta comenzando para Milwaukee en un enfrentamiento de All-Stars.

Esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional es un estudio de contrastes, con los Brewers jugando en el mercado más pequeño de la MLB mientras que los campeones defensores de la Serie Mundial, los Dodgers, tienen la plantilla más cara.

