Juan Hubieres afirma empresarios reciben 30 mil millones de pesos en subsidios de combustibles

Dice que eliminando los subsidios de combustibles a todos los sectores se pone fin a la mafia que genera más que el narcotráfico

Santo Domingo.-El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, (Fenatrano), Juan Hubieres, denunció que el gran sector empresarial recibe 30 mil millones de pesos en subsidios de combustibles, sin contar los generadores eléctricos.

Hubieres precisó que los transportistas de carga y pasajeros que son la mayor zona franca del país en generación de empleos y grandes contribuyentes del Producto Interno Bruto (PIB), solo reciben unos tres mil millones de pesos en subsidios de gasoil.

Explicó que el subsidio de los 30 mil millones involucra a la Barrick Gold, Punta Cana, San Felipe, Puerto Plata, turismo, zonas francas y otros.

Dijo que de ese subsidio, alrededor de un 40% circula en el mercado negro, información que es sabida por todo el Estado dominicano solo que ningún funcionario ha tenido el valor para tomar acciones concretas al respecto.

Hubieres dijo, además, que la distribución del combustible subsidiado va depender de la relación que tenga empresario o transportista, político con el poder, del chantaje para «jocear» donde sea y la capacidad para decir que son los más grandes del país.

En tal sentido; informó que el 80 % de los transportistas afiliados a Fenatrano no reciben el subsidio del «Bonogas», pese a que el INTRAN, el FITRANT y el Gabinete de Transporte saben que solo en el Gran Santo Domingo Fenatrano moviliza el 65 a 70% de los usuarios.

«Y es que, hay todo un tinglado de una mafia en el subsidio de los combustibles, que el gobierno no conoce porque no quiere, porque lo he denunciado múltiples veces», aseveró el dirigente del transporte público de pasajeros.

«Hay funcionarios y amigos de funcionarios que reciben combustible subsidiado para repartir la ganancia», sostuvo Hubieres.

Propuesta

«Para seguir la mafia de los combustibles preferimos que el gobierno elimine todos los subsidios. Y en el caso de los transportistas de pasajeros, se coloquen precio justo de los pasajes que ronda actualmente entre 150 a 160; que es el equivalente al costo de la canasta de la OMSA, corredores y metro.

Juan Hubieres afirmó que este costo que actualmente el pasajero no lo paga, porque el gobierno cubre la diferencia.