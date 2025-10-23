Juan Hubieres desmiente aumento de pasajes en zona norte de Santo Domingo

Santo Domingo. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, desmintió que se haya dispuesto un aumento de pasaje en los sindicatos afiliados a esa organización en la zona norte de Santo Domingo.

El líder del sector transporte de pasajero aclaró que no asumen las declaraciones realizadas por una federación en ese sentido: “La mayoría de los transportistas de la zona norte como Sabana Perdida, Los Guaricanos y La Javilla no habrá aumentos de los pasajes ni en ninguna parte de la capital ni donde nosotros existimos”.

No obstante, Juan Hubieres aprovechó para reiterarle al gobierno sobre los combustibles que se le otorgue el mismo trato a todos, al denunciar que desde el Ministerio de Hacienda se ha firmado un acuerdo con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) con el objetivo de que solo pague en 2 % del Itbis de los productos que importan.

En ese sentido, el presidente de Fenatrano precisó que en la actualidad tienen 67 autobuses en el muelle de dueños dominicanos y posiblemente más que los dueños de muchos hoteles, pero, ellos merecen el mismo trato, es decir un 2 % igualitario para el corredor Independencia.

Hubieres dijo que no le están mendigando nada al gobierno, pero, así como otros tienen exenciones fiscales multimillonarias de pasajeros y de cargas de todo el país, solo tienen 3000 mil millones, al indicar que solo se debe aplicar la equidad: “Pero siempre se quiere aplicar una narrativa en contra de los pequeños y de eso producirse habrá lucha con la población”.

Igualmente, solicitó al gobierno resolver el problema, por lo menos en el Gran Santo Domingo con los cuatro mil choferes de las rutas afiliadas a Fenatrano que no tienen Bonogas, debido a la cancelación de las tarjetas.

“Que el Gobierno destine esa partida, y que en un breve plazo de 15 a 20 días puedan tener sus tarjetas de Bonogas, de cinco mil pesos como se acordó hace dos años”, expuso.

Juan Hubieres solicitó, además, con estás condiciones una mesa de diálogo que vea estos puntos: “Así como Asonahores que solo va a pagar un 2 % de Itbis y nada más en todo lo que adquieran y compren, así también están la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), que paga un porcentaje de Itbis y les desmontan un 28 % al igual que la zona franca que no pagan un peso de impuestos”.

El líder de Fenatrano aseveró que el sector transporte genera más ingresos al gobierno que más de esas grandes capitales, así como más empleos en todo el país.

Afirmó que Fenatrano ni sus rutas afiliadas son firmantes de ningún documento para mendigar: “Solo planteamos una mesa de diálogos para el país, y que el gobierno siga resolviendo con alternativas que establecieron otros gobiernos mediante la Refinería”.

“No hay aumento de pasaje ni en Santo Domingo Este ni Santo Domingo Norte ni en Los Alcarrizos ni en ningún lao…esos que andan inventando no tiene ni tres rutas ni guagua para subir pasajes y lo que están es chantajeando…con nosotros nadie cuente para chantajear”, concluyó Juan Hubieres, presidente de Fenatrano.