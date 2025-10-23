Moca cuna del primer monumento al Agricultor Dominicano

Moca, Espaillat.– En la entrada principal de la ciudad de Moca, sobre la avenida Presidente Ramón Cáceres, se alza un majestuoso monumento: el primero de su género en el país dedicado al Agricultor Dominicano. Esta obra simbólica rinde homenaje a los hombres y mujeres del campo, verdaderos forjadores de la riqueza productiva de la nación.

El monumento fue erigido en reconocimiento al aporte histórico del agricultor dominicano al desarrollo económico, social y alimentario del país. Su ubicación en Moca no es casual: la provincia Espaillat ha sido, durante décadas, un bastión de la producción agropecuaria nacional, destacándose en el cultivo de plátanos, yuca, batata y otros rubros fundamentales de la dieta dominicana.

Moca, fue escogida como sede de este monumento por ser símbolo de trabajo, esfuerzo y prosperidad agrícola. Sus fértiles tierras enclavadas en el corazón del Cibao, han dado sustento a generaciones de productores que, con su empeño, han impulsado la economía local y nacional.

Entre los nombres que se destacan como pioneros por su entrega al campo figuran Cenón Arroyo, en el renglón de la yuca; Adriel Lizardo, en la producción de batata, Enriquillo Encarnación, Miguel Compré, fueron ejemplo de constancia y desarrollo en la producción de plátanos. Ambos agricultores, junto a muchos otros, representan el espíritu de trabajo y superación que caracteriza a los hombres del campo mocano.

También, Moca, se destaca a nivel nacional en la producción avícola y porcina y tiene sus productores pioneros, en estos importantes reglones como son Wilfredo Bautista, en la avicultura, Víctor Abreu, en la porcicultura, en la ganadería Danilo Rodríguez, entre otros productores, quienes dedicaron parte de su vida a estas actividades de la economía nacional.

Una obra con sentido de identidad

El Monumento al Agricultor Dominicano, que se le conoce además, como el símbolo de la abundancia, fue construido e inaugurado en 1980, el 15 de mayo Día de San Isidro El Labrador, con la finalidad de preservar la memoria y dignificar el trabajo agrícola, recordando a las presentes y futuras generaciones la importancia del campo como base del progreso nacional. Su estructura combina elementos escultóricos modernos y tradicionales, que simbolizan la relación armónica entre el ser humano y la tierra.

Esta obra erigida en honor al hombre del campo y como símbolo distintivo de Moca, la capital agrícola, fue impulsada por el entonces secretario de Agricultura, ingeniero Hipólito Mejía, siendo secretario de Agricultura, en el gobierno del presidente agricultor Don Antonio Guzmán Fernández, con el apoyo de instituciones locales y del sector agropecuario. Desde su inauguración, se ha convertido en un punto de referencia y orgullo para la provincia Espaillat, así como en un espacio de reflexión sobre el valor del trabajo rural.

Celebración del Día Nacional del Agricultor

Cada año, el 15 de mayo, el Monumento al Agricultor Dominicano, se convierte en escenario de la celebración oficial del Día Nacional del Agricultor, fecha instituida para rendir homenaje a quienes con su esfuerzo sostienen la producción agrícola nacional.

Durante este acto conmemorativo, autoridades nacionales, locales y regionales, junto a instituciones agropecuarias, asociaciones de productores y comunidades rurales, se reúnen en torno al monumento para reconocer la labor de los agricultores y reafirmar el compromiso con el desarrollo del campo dominicano.

Orgullo mocano

El monumento no solo embellece la entrada de Moca, sino que también representa el reconocimiento de un pueblo agradecido hacia quienes, con sus manos, cultivan la tierra que alimenta a la nación.

Hoy, el Monumento al Agricultor Dominicano, se ha convertido en una parada obligatoria para visitantes y turistas que llegan a la ciudad, como testimonio de la identidad agrícola de la provincia y del compromiso de sus hombres y mujeres con el desarrollo del país.

Con esta obra, Moca reafirma su título de “Capital del Trabajo y la Producción”, honrando a quienes labran la tierra con amor, esfuerzo y dignidad, y dejando en alto el nombre de la provincia Espaillat, como cuna del primer monumento en homenaje al agricultor dominicano.

Por Luis Ramón López