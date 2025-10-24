Gobierno extiende hasta este viernes la suspensión de clases y labores por efectos de Melissa

Santo Domingo.– El Gobierno extendió hasta este viernes la suspensión de la docencia a nivel nacional, así como de las labores en los sectores público y privado en las provincias bajo alerta roja, debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

La medida fue comunicada la noche de este jueves durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader.

A pesar de la suspensión general de labores en las zonas de alto riesgo, se han establecido excepciones para garantizar el funcionamiento de servicios críticos. Las actividades permitidas incluyen la distribución de alimentos perecederos, abastecimiento de combustibles, comercialización de medicamentos y las operaciones bancarias y financieras, con flexibilidad para el personal afectado.

El presidente Luis Abinader enfatizó que el objetivo principal es salvaguardar la vida de los ciudadanos ante el paso del fenómeno atmosférico, que ha mantenido un comportamiento errático y podría fortalecerse en las próximas horas, según reportes meteorológicos.

Dijo que la Contraloría y la Tesorería General de la República mantendrán sus puertas abiertas para agilizar los pagos de fin de mes a las instituciones públicas.

De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió que “este es un evento que se debe seguir minuto a minuto. Va a seguir generando lluvias y los suelos están saturados”.

Méndez dijo que el COE ha ampliado las zonas bajo alerta máxima. A las provincias de Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, San Juan y Pedernales, se sumaron Monte Plata, La Romana y San Pedro de Macorís, totalizando doce provincias en alerta roja.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

Proyección de Melissa y su impacto en el territorio nacional

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) Melissa seguirá provocando lluvias frecuentes, algunas de ellas de fuerte intensidad, especialmente sobre las regiones sureste, suroeste y noreste del territorio nacional. También se esperan ráfagas de viento aisladas en zonas expuestas.

Según el boletín emitido a las 8:00 p.m. de este jueves, el centro de Melissa fue localizado en la latitud 16.0 norte y longitud 75.5 oeste, aproximadamente a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica) y a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

El fenómeno se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 4 km/h, y se prevé que mantenga esta trayectoria durante las próximas 24 horas, con un giro gradual hacia el oeste durante el fin de semana.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con ráfagas superiores, y se anticipa un fortalecimiento progresivo en los próximos días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros desde su centro, mientras que la presión mínima central se estima en 1001 milibares.

Indomet advirtió que, conforme el sistema avance hacia el norte, continuarán ingresando campos nubosos que generarán lluvias intensas, principalmente en las provincias de la costa caribeña, donde se mantienen vigentes los avisos de inundaciones.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH), el fenómeno podría convertirse en huracán en las próximas horas.

En República Dominicana, más de 647,000 personas se encuentran sin acceso a agua potable debido a la salida de servicio de 48 acueductos.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia. Se recuerda que el COE mantiene activos los protocolos de respuesta y que se han habilitado albergues en las zonas más vulnerables.

Por Roberto Tiburcio