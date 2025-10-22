Melissa sigue a paso lento con pronóstico de intensificarse mañana

Santo Domingo, RD – La tormenta tropical Melissa continúa su avance por el mar Caribe, provocando intensas lluvias, ráfagas de viento y condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional.

El fenómeno, que se encuentra a unos 495 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, presenta vientos sostenidos de 85 km/h y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, con posibilidad de fortalecerse a huracán en las próximas horas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), se prevén acumulados de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia (127 a 254 mm) en el sur de República Dominicana, sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con posibles cantidades localmente más altas.

En su más reciente boletín, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que Melissa mantiene un desplazamiento hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h, aunque se prevé que reduzca aún más su velocidad de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y luego al nor/noroeste en los próximos días.

Desde tempranas horas del día, Melissa mantiene un cielo con bastante nubosidad en gran parte del país, mientras se producen aguaceros dispersos y algunas tronadas en poblados del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, es decir, provincias como: La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Durante horas de la mañana y la tarde, prevalecerá un patrón meteorológico bastante similar, Melissa mantendrá los nublados sobre el territorio dominicano acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados en de las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elias Piña, El Gran Santo Domingo, entre otras.

Para mañana jueves, el INDOMET pronostica que Melissa continuará desplazándose lentamente sobre aguas del mar Caribe, al suroeste del territorio nacional, lo que mantendrá condiciones altamente favorables para lluvias intensas y posibles inundaciones en zonas vulnerables.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó que los modelos meteorológicos proyectan acumulados de lluvia de hasta 400 milímetros en zonas del sur y suroeste del país, lo que incrementa el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Ante este panorama, el Gobierno dominicano ha declarado alerta roja en nueve provincias, incluyendo Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

Como medida preventiva, se ha dispuesto la suspensión de la docencia los días miércoles y jueves, así como la reducción de la jornada laboral hasta la 1:00 p.m. en los sectores público y privado.