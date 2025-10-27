Gobierno levanta medidas implementadas por Melissa, excepto en cuatro provincias del Sur

Santo Domingo.– El gobierno dispuso el levantamiento de las medidas preventivas implementadas durante el paso del huracán Melissa, excepto en las provincias que mantienen la alerta roja, tras cumplirse los objetivos de proteger vidas y garantizar la seguridad de la población.

El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que, con excepción de las provincias Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia, el país inicia un proceso de retorno a la normalidad tras el paso del huracán Melissa.

El mandatario, destacó que la generación eléctrica se ha mantenido estable en un 98 % durante los últimos cuatro días, lo que ha permitido sostener los servicios básicos y facilitar la recuperación en las zonas afectadas.

El presidente Abinader agradeció la colaboración del pueblo dominicano y reconoció la responsabilidad con la que la ciudadanía acató las medidas de prevención, lo que contribuyó a minimizar los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

“A partir de esta tarde y del día laborable de mañana, el país en su gran proporción, en excepción de esas cuatro provincias que hemos mencionado, debe de ir entrando ya a la normalización de todas sus actividades”.

El jefe de Estado destacó que también se están normalizando los servicios de agua potable a través de los trabajos coordinados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), en el Gran Santo Domingo.

No obstante, advirtió que, aunque el fenómeno ya no representa una amenaza directa, podrían presentarse lluvias dispersas en algunos puntos del país, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

El presidente Abinader subrayó que el Gobierno continuará ofreciendo apoyo a las comunidades más vulnerables y a las familias que sufrieron daños en sus viviendas o perdieron sus enseres.

Asimismo, indicó que se brindará asistencia a los trabajadores del sector informal que vieron interrumpidas sus actividades durante los días de emergencia.

El huracán Melissa, con categoría 4, se encuentra en la parte sur de Kingston, Jamaica, donde se esperan intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Niveles de alerta

De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, informó que el organismo ratifica el nivel de alerta roja para las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, debido a los efectos indirectos del huracán Melissa.

Méndez detalló que en alerta amarilla permanecen las provincias San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Montecristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

En tanto que en alerta verde continúan Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Seibo y Duarte.

El titular del COE precisó que, aunque el Gobierno ha llamado a la normalidad en el país, las provincias que se mantienen en alerta roja deben continuar aplicando las restricciones establecidas desde hace cuatro días.

En esos territorios, las actividades laborales y educativas continúan suspendidas mientras persista el nivel de alerta.

Asimismo, el general Méndez indicó que las demás provincias podrán retomar sus actividades habituales y que corresponde al Ministerio de Educación, Ministerio de Administración Pública y Ministerio de Trabajo emitir las resoluciones correspondientes para oficializar el retorno a la normalidad, tanto en el ámbito laboral como educativo, público y privado.

Desplazados

El general Méndez informó este domingo las cifras preliminares de afectaciones y desplazamientos ocasionados por el paso del hoy huracán Melissa en el país, explicando que hasta el momento, 735 viviendas resultaron afectadas, lo que ha generado el desplazamiento de 3,765 personas.

Actualmente, cuatro albergues permanecen activos, atendiendo a 77 personas, mientras que 48 comunidades continúan incomunicadas debido a las fuertes lluvias.

En cuanto a los servicios básicos, se reportan 51 acueductos afectados hasta las 2:00 de la tarde del domingo, de los cuales 46 están fuera de servicio y cinco presentan afectación parcial, dejando sin suministro a 542,027 usuarios.

En la infraestructura vial, se registra una carretera, dos puentes y un camino vecinal afectados. Los trabajos para su reparación que están siendo atendidos por brigadas del Ministerio de Obras Públicas para garantizar su pronta recuperación.

El general Méndez destacó la coordinación interinstitucional y la eficiente respuesta del Gobierno, especialmente en materia de asistencia social y prevención, lo que ha permitido salvar vidas y proteger propiedades, así como mantener un constante flujo de información a la población.

Trayectoria

En tanto que, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó que el huracán Melissa, que durante varios días presentó un comportamiento desorganizado, se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Señaló que mantiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y que actualmente se localiza a unos 167 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica, desplazándose lentamente hacia el oeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Ceballos precisó que el lento desplazamiento del fenómeno atmosférico ha sido el factor principal que permitió la ocurrencia de lluvias en gran parte del territorio dominicano, aun cuando el centro del sistema no ha pasado directamente sobre el país.

Precisó que esta dinámica ha mantenido condiciones de humedad y nubosidad en la zona del Caribe central.

Asimismo, informó que el huracán continuará su trayectoria sobre Jamaica durante el día de mañana, saliendo de ese territorio el martes para luego impactar el sureste de Cuba y desplazarse finalmente hacia el Atlántico abierto.