ASOMAPROM reconoce a destacadas personalidades de Moca en el Día del Comercio

Moca, Espaillat.-En el marco de la celebración del Día del Comercio, la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca (ASOMAPROM) realizó un emotivo acto de reconocimientos en honor a destacadas figuras e instituciones por su labor de articulación institucional y su aporte al desarrollo sostenible del municipio y la provincia Espaillat.

El evento contó con la participación de comerciantes, empresarios, autoridades municipales y representantes de organizaciones locales, quienes resaltaron el compromiso de ASOMAPROM, con el fortalecimiento del sector comercial mocano y su contribución al progreso económico de la región.

Durante la ceremonia, recibieron sus respectivos reconocimientos el locutor y productor de televisión Thony Genao Valerio, por su destacada trayectoria en los medios de comunicación y su apoyo permanente a las actividades empresariales; el ingeniero Santiago Álvarez, director ejecutivo de PEDEPE, por su liderazgo y vinculación estratégica con las iniciativas de desarrollo comunitario impulsadas desde el comercio organizado.

También otros, que recibieron su merecido reconocimiento como Don Virgilio Lopez, quien fue el Propietario del Super Colmado El Campo y el empresario Pedro Pablo Grullón, propietario del supermecado Hiper Moca, de la parte alta del municipio de Moca, entre otros.

Los directivos de ASOMAPROM, expresaron que estos reconocimientos simbolizan el valor del esfuerzo, la visión y el compromiso de quienes desde distintos ámbitos contribuyen al bienestar colectivo.

“Celebrar el Día del Comercio, es también rendir homenaje al trabajo honesto y al espíritu emprendedor que mueve nuestra provincia”, destacó el presidente de ASOMAPROM, Ysmael Rodríguez.

El encuentro concluyó con un ambiente de confraternidad y orgullo empresarial, reafirmando el papel de ASOMAPROM, como referente de unidad y progreso en la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López