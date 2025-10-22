Gobierno suspende la docencia y recorta la jornada laboral en los sectores público y privado

Santo Domingo. El gobierno dispuso la suspensión de la docencia por 48 horas, desde este miércoles 22 hasta el jueves 23, al igual que las labores en el sector público y privado, a partir de la 1:00 de la tarde, como medidas preventivas ante el paso de la tormenta tropical Melissa por el país..

Las medidas, anunciada en el Palacio Nacional, durante una reunión de seguimiento encabezada por el presidente Luis Abinader, son efectivas en las provincias declaradas en alerta roja: el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan.

La disposición destaca que en caso de que las autoridades emitan una alerta roja a otra provincia o demarcación, las labores en el sector público quedaran suspendidas para este miércoles, desde el momento que se dé el aviso.

Asimismo, dispone que aquellos titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán establecer horarios de trabajos especiales cuando la institución, por su naturaleza lo requiera, a fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Juan Manuel Méndez, manifestó que en alerta amarilla están las provincias de La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, Monseñor Nouel, San Juan, Barahona, Pedernales y Azua.

Mientras que en verde están, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Samaná, Santiago, El Seibo, Independencia y Hato Mayor.

Méndez explicó que la decisión busca proteger la vida de los ciudadanos y permitir que la población tome las previsiones necesarias ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles inundaciones en gran parte del país.

Esta reunión se produce ante la evolución de la tormenta tropical Melissa por el Sur del país y la amenaza de dejar acumulados entre 200 y 300 milímetros de lluvia en amplias zonas del territorio nacional.

La tormenta tropical Melissa se formó este martes en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó la activación de 1,455 albergues en 14 provincias bajo alerta amarilla. Sobre todo con especial atención a comunidades cercanas a cañadas, cuencas fluviales y zonas de drenaje deficiente.

Según pronostica INDOMET, en las próximas horas se esperan acumulados de lluvias de hasta 300 milímetros por lo que el COE reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Mientras esto ocurre, las instituciones del Estado continuarán en sesión permanente para garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante cualquier eventualidad.

El jefe de Estado al pronunciar unas breves palabras exhortó a la población a dirigirse a lugares seguros, y al mismo tiempo afirmó que todos los organismos de socorro de mantendrán en sesión permanente, ya que lo importantes es salvar vidas y prevenir.

El mandatario se reunió este martes junto a la vicepresidenta Raquel Peña con titulares de diferentes instituciones gubernamentales en el Palacio Nacional, y allí revisaron los planes de contingencia y establecieron las directrices necesarias para garantizar una respuesta oportuna y coordinada del Gobierno frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir.