Arajet se coloca como la tercera línea aérea en pasajeros transportados en RD

Santo Domingo.- Arajet, la aerolínea dominicana, cerró el tercer trimestre del año 2025 como la tercera línea aérea con más pasajeros transportados en ese período, superada solo por las norteamericanas Jet Blue y American Airlines, y aventajando a Delta, United y Copa.

Los datos fueron publicados en el Sistema Dinámico de Visualización de Datos del portal digital de la Junta de Aviación Civil donde se puede verificar que la aerolínea dominicana transportó 354,437 pasajeros entre julio y septiembre de 2025.

Con los números consolidados de esos tres meses, Arajet transportó el 7.3% del total de pasajeros que entraron y salieron del país, según las cifras oficiales de la Junta de Aviación Civil.

Al ser consultados sobre este logro, los ejecutivos de Arajet confirmaron que, además de los números oficiales registrados por la JAC, en dicho período han transportado más de 60 mil pasajeros en conexiones internacionales, con lo que superarían la barrera de los 400 mil pasajeros en el trimestre. Esto representa más del 9% de los pasajeros totales que han transitado por los Aeropuertos de la República Dominicana.

Este trimestre ha sido el más exitoso de la aerolínea en sus tres años de operaciones y según explican se debe en parte a su entrada al mercado de los Estados Unidos, así como al fortalecimiento de su flotilla de aviones a la cual se agregaron dos nuevas aeronaves Boeing 737 Max 8.

En lo que va de año los destinos de más pasajeros para Arajet son Medellín con más de 95 mil pasajeros transportados, Bogotá con 92 mil, Ciudad de México con más de 79 mil, Buenos Aires con casi 77 mil y Lima con 64 mil, según los datos oficiales en el portal web de la JAC.

Según anunció Arajet recientemente, en el mes de octubre estarán inaugurando una nueva ruta que conectará Punta Cana con Orlando, y en noviembre iniciarán los vuelos de Santo Domingo a Boston y de Punta Cana a Chicago. Además, gracias al buen desempeño y aceptación de Argentina estará agregando en diciembre vuelos directos de Santo Domingo a Buenos Aires y de Punta Cana a Córdoba.