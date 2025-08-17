Arajet logró cifras récord de pasajeros y ventas en julio

Santo Domingo- La Aerolínea bandera dominicana Arajet informó que logró en julio el mejor mes de su historia con cifras récord en pasajeros transportados y en ventas a través de su página Web.

Según los datos publicados en el portal de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, Arajet transportó en el mes de julio 128,178 pasajeros, sin contar los pasajeros en tránsito, que según informa la aerolínea fueron unos 15 mil en ese período, por lo que la cifra total de pasajeros en el mes de julio sobrepasó por primera vez el umbral de los 140 mil pasajeros transportados.

Con estas cifras Arajet se posicionó como la tercera aerolínea con más pasajeros transportados en julio, solo por detrás de Jetblue y American Airlines, que transportaron 463 mil y 216 mil respectivamente; y superando por primera vez a Delta, United y Copa que transportaron 126 mil, 123 mil y 112 respectivamente.

Además, Arajet representó el 80% del transporte de pasajeros entre las aerolíneas dominicanas, seguido por Sky High que transportó un 15% y Air Century, Red Air y Panorama jets que transportaron un 5%.

“Estamos en nuestro mejor momento y esto nos llena de entusiasmo para seguir adelante construyendo el nuevo hub del continente en República Dominicana” aseguró Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, a través de un comunicado enviado a los medios.

“Seguimos creciendo en pasajeros, en ventas, en cantidad de aviones, en creación de empleos por lo que estamos confiados que la segunda mitad de este 2025 cerrará con números muy positivos que ayudarán al país a lograr las metas de pasajeros y turistas que se han trazado” agregó.

La aerolínea también informó que el mes de julio 2025 fue el mejor mes en ventas, impulsado por promociones de verano que se realizaron para estimular la llegada de turistas al país en los próximos meses, así como activaciones en Estados Unidos para la diáspora dominicana.

Arajet está ofreciendo ya 28 destinos en 16 países y en los próximos meses estará inaugurando las rutas de Chicago, Orlando y Boston en los Estados Unidos, así como la de Córdoba en Argentina.