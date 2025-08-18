Presidente Abinader realiza cambios en su gabinete

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el Decreto 461-25, mediante el cual oficializa una serie de cambios en su gabinete, en el marco del inicio de su nuevo período constitucional.

Aunque el decreto marca el comienzo formal de una nueva etapa gubernamental, muchas de las designaciones ya eran ampliamente esperadas por la opinión pública.

Desde la semana pasada, diversos medios de comunicación y usuarios en redes sociales venían anticipando los movimientos, citando fuentes cercanas al Ejecutivo, como son los casos de las designaciones de Samuel Pereyra, Leonardo Aguilera, Félix Reyna y Alberto Caminero.

Estos son las designaciones hechas por el presidente Luis Abinader:

Samuel Pereyra Rojas, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa.

En la disposición presidencial se designa al doctor Samuel Pereyra Rojas como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

Abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con especialidad en Derecho Comercial en la Universidad Panthéon-Assas de París, Pereyra ha trabajado en litigios de derecho corporativo, telecomunicaciones e inversión extranjera.

Es miembro de asociaciones jurídicas en República Dominicana, Estados Unidos y Francia. Fue director de finanzas de la campaña presidencial de Luis Abinader y es miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Leonardo Aguilera Batista, presidente ejecutivo del Banco de Reservas

Asimismo, el decreto designa al doctor Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana. Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Aguilera es catedrático, asesor económico y consultor político, con más de tres décadas de trayectoria como presidente fundador del Centro Económico del Cibao (CEC). Ha sido consultor en República Dominicana, México, Haití y El Salvador, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP). Es autor de múltiples obras sobre economía y política, y posee estudios especializados en Economía y Política en la URSS y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Félix Reyna, director de la Diecom

El decreto también designa a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom). Comunicador con experiencia en estrategia y gestión de medios, se ha desempeñado como vocero institucional en diversas dependencias del Estado, donde se ha destacado por su capacidad en coordinación de equipos y diseño de campañas de comunicación pública.

Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado titular de la Dirección de Prensa del Presidente. Caminero es periodista de larga trayectoria en medios nacionales e internacionales, especializado en comunicación política y cobertura de temas gubernamentales. Ha sido editor y director de secciones de prensa escrita y digital, además de asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Abel José Guzmán Then, subdirector de la Diecom

Como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) fue designado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político, quien ha ejercido como editor y columnista en medios de circulación nacional, además de que posee experiencia en gestión de equipos periodísticos y análisis de coyuntura política y social.

Edward Rafael Guzmán Padilla, director de SeNaSa

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) será Edward Rafael Guzmán Padilla, profesional con trayectoria en administración pública y políticas sociales, que ha ocupado funciones directivas en el área de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social.

Onéximo González, vicepresidente ejecutivo de la OMSA

El ingeniero Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). González ha estado vinculado a la modernización del transporte público, con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana.

Kenia Xiomara Guante Valdez, viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Guante es activista y dirigente gremial con experiencia en gestión de proyectos y fortalecimiento institucional, impulsando iniciativas de participación ciudadana y defensa de derechos laborales.

Adolfo Pérez, director ejecutivo de INABIE

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue nombrado Rafael Adolfo Pérez de León, profesional vinculado al sector social, con experiencia en programas de asistencia y apoyo a comunidades educativas, así como en la gestión de programas de alimentación escolar y servicios estudiantiles.

Virgilio Cedano Cedano, asesor honorífico del Poder Ejecutivo

Finalmente, el doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. Médico de profesión, cuenta con experiencia en medicina comunitaria y hospitalaria, ha desempeñado funciones directivas en instituciones de salud y se le ha reconocido por su trayectoria en prevención y atención primaria.