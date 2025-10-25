Gobierno mantiene suspensión de labores en provincias en alerta roja para este sábado

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader ordenó mantener un cierre de labores para este sábado en las 12 provincias que se mantienen en alerta roja ante el paso de la tormenta Melissa, que continúa avanzando a sólo 4 kilómetros por hora y podría convertirse en huracán en los próximos días.

Las medidas preventivas que ha implementado el Gobierno, con el objetivo de preservar vidas y mantener la seguridad de la población, serán revisadas a las 9 de la mañana de este sábado en reunión de seguimiento desde el COE, que encabezará su director, general retirado Juan Manuel Méndez, y de ser necesario, se emitirían o disminuirían los niveles de alerta.

“Estamos ante una de las tormentas, según los expertos y analistas, más erráticas y que por más tiempo está afectando al territorio nacional”, reiteró el presidente Abinader.

“En una gran parte del territorio nacional continúa lloviendo”, agregó el mandatario, al tiempo de recordar que el Gobierno y todas sus instituciones están trabajando para proteger las vidas humanas y las propiedades, además de llevar protección a zonas de peligro, para poder regresar a la normalidad en el menor tiempo posible.

Hasta el momento se proyecta que las lluvias continúen este sábado en el Gran Santo Domingo se dirigirían hacia el sur/suroeste en los próximos días, pudiendo extenderse hasta principios de la próxima semana.

Ante las constantes precipitaciones, el Gobierno el llamado a la población a seguir las actualizaciones meteorológicas a través de los medios de comunicación y a acatar las instrucciones de las autoridades, que continúan en sesión permanente para monitorear la evolución de la tormenta.

Trayectoria

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, reafirmó que la tormenta se está desplazando hacia el norte y se proyecta que realice un giro hacia el oeste acercándose más a la península de Haití, por lo que su campo nuboso podría acercarse más al litoral sur del país.

Asistencia social

Los organismos públicos que brindan asistencia social están haciendo las previsiones de lugar para llevar ayuda a las familias afectadas por el paso de la tormenta, ya sea con alimentos, enseres del hogar o reparación de viviendas.

De igual forma, la ayuda llegará al sector agrícola, infraestructuras viales e hídricas, así como todas aquellas que sufran algún daño como producto de este fenómeno natural.

Servicios esenciales y entidades bancarias

Los servicios esenciales, como farmacias, supermercados, venta de combustibles y transporte, continuarán operando para garantizar el acceso a alimentos perecederos, medicamentos y otros recursos vitales. Estas medidas buscan mantener la funcionalidad básica del país mientras se enfrenta la emergencia climática. Asimismo, desde este jueves se anunció la apertura de entidades bancarias.

Niveles de alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene la alerta roja al Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

La alerta amarilla continúa para Hato Mayor, El Seibo, Samaná, La Altagracia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Montecristi.

En alerta verde, María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Líneas de emergencia

Para emergencias, están disponibles las líneas del 911 y del COE al 809-472-0909.