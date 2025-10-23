Comité de las Fiestas Patronales del Rosario 2025 entrega premios a jóvenes

Moca, Espaillat.-En un acto de premiación cargado de emoción y alegría, el Comité Organizador de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario 2025, realizó la entrega de gratificaciones y estímulos a las jóvenes que resultaron ganadoras del certamen de las festividades patronales.

El evento, encabezado por el presidente del Comité, Emmanuel Bautista, reconoció la belleza, el talento, el esfuerzo y el entusiasmo de las participantes, quienes representaron con orgullo a la juventud mocana en esta tradicional celebración.

En el acto de premiación, Bautista estuvo acompañado por la gobernadora provincial, señora Patricia Muñoz-Salcedo, y por el secretario general del Ayuntamiento Municipal, Vladimir Castillo, quien asistió en representación del alcalde Miguel Guarocuya Cabral.

Las ganadoras recibieron premios en reconocimiento a su destacada participación. La reina de las patronales 2025, fue galardonada con dos pasajes a Colombia y US$500 dólares en efectivo para sus gastos personales.

Mientras que la virreina obtuvo un premio de RD$50,000 pesos y la princesa recibió RD$35,000 pesos en metálico.

Durante su intervención, Emmanuel Bautista, expresó su agradecimiento al equipo organizador, a las autoridades y, especialmente, al pueblo mocano por mantener viva esta tradición.

“Cada año, las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario, son el reflejo de nuestra identidad, alegría y fe. Gracias a todos los que con su entusiasmo y apoyo hacen posible que sigamos celebrando con orgullo estas fiestas que nos unen como comunidad”, manifestó Bautista.

El Comité reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo esta festividad, símbolo cultural y religioso de Moca, que año tras año congrega a miles de personas en honor a la Virgen del Rosario, patrona del municipio.

Por Luis Ramón López