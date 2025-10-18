Condenan a 5 años de prisión al cantante urbano “El Crock” por muerte de una adolescente

Santo Domingo.- Un tribunal condenó a cinco años de prisión al cantante urbano Michael Valdez de la Rosa, conocido como El Crock, acusado junto a tres mujeres de homicidio involuntario en perjuicio de una adolescente, en un hecho ocurrido en el sector Los Corales del Sur, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en el año 2021.

Junto a De la Rosa, fueron condenada también a cinco años, Carola Encarnación Encarnación, Dariolis (Cristal) y Dorca Encarnación Encarnación, procesados por la muerte de la joven de iniciales M.G.E., de 17 años de edad, quien era sobrina de estas tres últimas.

En la acusación el fiscalizador Geivis Tapia detalla que el 20 de julio de 2021, aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, la adolescente presentó una situación de salud mientras se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda, siendo trasladada por los procesados a un centro médico donde se declaró su deceso.

La sentencia fue dictada atendiendo una solicitud del fiscal Ignacio Rojas, de Litigación Definitiva de la Procuraduría Fiscal del distrito judicial de Santo Domingo Este.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de esa demarcación, Josefina Ubiera (presidenta), Yury Cuevas de la Cruz e Isaías Martínez, dictaron la sentencia condenatoria que impone la pena privativa de libertad y el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.

El grupo fue procesado por el Ministerio Público por la violación a las disposiciones del artículo 319 del Código Penal dominicano y al artículo 396, literal A y B, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El tribunal ordenó que la condena sea cumplida en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

A este caso también está vinculado un joven novio de la víctima que fue sometido a la justicia y declarado en rebeldía.