Moca conmemora el 165 aniversario de la gesta patriótica del 2 de mayo de 1861

Moca, Espaillat.– La población del municipio de Moca, junto a sus autoridades, estudiantes de distintos centros educativos y representantes de instituciones sociales y comunitarias, encabezó este 1 de mayo los actos conmemorativos del 165 aniversario de la gesta patriótica del 2 de mayo de 1861, conocida como el Grito de Moca.

Este acontecimiento histórico es considerado la primera gran sublevación armada en la República Dominicana contra la anexión a España, perpetrada por el entonces presidente Pedro Santana.

La actividad rindió homenaje a los héroes José Contreras, José Inocencio Reyes, Cayetano Germosén, José María Rodríguez y otros valientes mocanos que se levantaron en defensa de la soberanía nacional, en rechazo a la anexión a España.

Los actos protocolares iniciaron a las 8:00 de la mañana con el izamiento de las banderas nacional y municipal en el parque Duarte. Posteriormente, se realizó un desfile militar que recorrió las principales calles del municipio hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, donde se celebró un tedeum en memoria de los héroes de la histórica gesta.

La jornada conmemorativa culminó en la plazoleta del 2 de mayo, ubicada en el sector Juan Lopito, con el depósito de ofrendas florales por parte de autoridades civiles, militares y representantes de diversas instituciones. Durante el acto también fue leída la orden del día emitida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D.

Con estas actividades, el pueblo de Moca, reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y los valores patrióticos que dieron origen a la lucha por la soberanía nacional.

Por Luis Ramón López