Aduanas resalta crecimiento en recaudaciones y avances en transformación digital

Santo Domingo, RD. – El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, participó en el evento “Transporte, Logística y Zonas Francas Summit 2026” organizado por la revista Mercado, donde expuso sobre “El presente y futuro de la aduana en el desarrollo logístico de la República Dominicana” destacando los avances en eficiencia, control y transformación digital.

En su disertación, Arroyo afirmó que, solo en el trimestre más reciente, se recaudaron RD$60,000 millones, una cifra récord para un período similar, con la movilización de más de 85,000 contenedores lo que ha generado un impacto en la facilitación del comercio y el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Explicó que estos resultados responden a la mejora de los procesos, el fortalecimiento del control y la incorporación de tecnología en las operaciones, destacando que la digitalización ha permitido reducir en un 26 % los tiempos de respuesta.

Asimismo, agregó que la Ventanilla Única de Comercio Exterior continúa facilitando las operaciones y la coordinación entre instituciones del Estado, contribuyendo a una gestión más ágil y eficiente.

El funcionario reiteró que la institución trabaja en el fortalecimiento de servicios más rápidos, manteniendo altos niveles de control, mediante el uso de tecnología y análisis de riesgo. En ese sentido, afirmó que “facilitar el comercio no significa reducir el control, sino hacerlo más eficiente e inteligente, apoyado en tecnología”.

En cuanto a la visión del país, indicó que se fortalecen las capacidades para posicionar a la República Dominicana como un punto clave en la cadena global de suministro.

“Trabajamos para que la aduana sea la puerta y el puente que conecte los bienes con los mercados internacionales, con eficiencia, confianza y competitividad”, expresó.

El evento contó con la participación de personalidades, representantes del sector portuario, logístico, naviero y de zonas francas, así como, también, funcionarios públicos, y en el mismo se presentaron las exposiciones a cargo de panelistas nacionales e internacionales, con los temas, “Zonas Francas 4.0: RD como hub manufacturero del Caribe; “Conectividad nacional: puertos y cielos; “La logística inteligente del comercio”, entre otros.