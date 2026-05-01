“Mi Cumpleaños Solo” lo nuevo de Papi Sánchez

Miami, Florida.-En una apuesta por la calidez sonora y la profundidad interpretativa, se anuncia hoy el lanzamiento oficial en plataformas digitales del audio del nuevo sencillo titulado “Mi Cumpleaños Solo” del multipremiado artista Papi Sánchez.

Esta pieza musical marca un capítulo relevante en la evolución del artista, ofreciendo una narrativa que resuena con la autenticidad y el sentimiento característico de su trayectoria. El tema, que ya se encuentra disponible para su escucha global, anticipa una experiencia visual de alto nivel.

Aunque el videoclip oficial se encuentra en su etapa final de post-producción, se ha confirmado que el estreno exclusivo del material será estrenado bajo medios internacionales.

Bajo la dirección del visionario King Diove, la producción audiovisual de “Mi Cumpleaños Solo” fue grabada íntegramente en los paisajes naturales de Jarabacoa, República Dominicana. El contraste de las montañas y la atmósfera serena de la región fueron elegidos meticulosamente para complementar la esencia del sencillo, logrando una simbiosis perfecta entre música y entorno.

La elección de Jarabacoa no fue casualidad; buscábamos una estética que transmitiera la paz y la introspección que sugiere el título del tema», señala el artista que actualmente alcanza 3 millones de visualizaciones con el tema “Hazle Zoom”, tanto en Youbute como en Tik Tok señala el artista .

Ambos temas forman parte del álbum “Playlist Vol. 1”, que saldrá al mercado en septiembre próximo.

Para asegurar que su audiencia no pierda detalle de este lanzamiento, se ha habilitado un enlace de smartlink donde los seguidores pueden añadir la canción directamente a sus bibliotecas musicales y hacer un presave.

Con este lanzamiento, se reafirma el compromiso de presentar propuestas de calidad periodística y artística, manteniendo un enfoque moderno que conecta con las audiencias actuales de la música tropical y pop.