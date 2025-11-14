Revista Mercado reconoce destacadas personalidades del país

En la edición que marca su decimoquinto aniversario, el evento 40 Under 40 Santo Domingo, revista Mercado reunió a jóvenes líderes, ejecutivos, figuras públicas y empresarios para reconocer su impacto en los negocios, la política y la sociedad.

“Una generación que no espera el cambio, lo lidera” fue uno de los motivos que enmarcó esta velada, donde también se reconocieron a diversos integrantes que en años anteriores figuraron en las primeras posiciones del listado.

En sus palabras de bienvenida, Patricia De Moya, editora en jefe y presidenta de Mercado Media Network, quien recordó que en sus quince años la iniciativa ha reconocido a más de 300 profesionales menores de 40 años, cuya participación refleja una media de edad de 35 años. Además, resaltó la necesidad de que las nuevas generaciones asuman roles de liderazgo y transformación.

Los highlights de 40 Under 40 Santo Domingo

La jornada incluyó tres paneles temáticos: el primero, “Driving Success: el poder de la nueva generación ejecutiva”, moderado por Laura Peralta, abordó la profesionalización y diferenciación en empresas familiares y corporativas. Participaron Leonardo Wehe (Cabarete Tango), Alexandra Gärtner (MARTÍ) y José Antonio Cendón (CCI Puesto de Bolsa).

El segundo panel, “Women Under 40: a new mindset for doing business”, moderado también por Laura Peralta, exploró la visión femenina en negocios y roles de liderazgo. Intervinieron Claudia Cueli Venta (Scotiabank RD) y Luz Delgado (Cervecería Nacional Dominicana).

El tercer panel, “Politics Now: la nueva generación”, bajo la moderación de Felipe Vallejos (ComTrack), trató sobre confianza ciudadana, nuevos liderazgos y la participación política de jóvenes. Los panelistas incluyeron Hostos Rizik Lugo (Fideicomiso RD Vial), José Horacio Rodríguez (Opción Democrática), Johnny Pujols (PLD) y Rafael Gutiérrez (Fuerza del Pueblo).

La conferencia magistral a cargo de Albert Rivera ofreció un decálogo de atributos esenciales para el liderazgo contemporáneo, entre ellos la adaptabilidad, la visión estratégica y la comunicación. Rivera enfatizó que el liderazgo “no tiene apellidos… es una necesidad de la sociedad”.

«Lo que da liderazgo es la autoridad; en el liderazgo es esencial que coincida la ‘potestas‘ y la ‘autoritas‘, por lo que es ideal que ambas estén juntas, sin embargo, no es fácil encontrar esta mezcla».

Awards Ceremony – 15th Anniversary

Con motivo de los 15 años de 40 Under 40, revista Mercado reconoció a quienes han sido parte fundamental de este camino de crecimiento, compromiso y excelencia. Los reconocimientos fueron entregados por Patricia De Moya. Los premiados fueron:

Omar Fernández, senador del Distrito Nacional; David Collado, ministro de Turismo; Manuel Luna, socio director de Timm y (CCO) de Arajet; Christian Cabral, CEO de Moviti y vicepresidente de negocios de Martí; Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria (Apordom); Andres Marranzini, director ejecutivo del Proyecto Punta Bergantín;

Así como, Roberto Herrera, managing director de CEPM y presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular; Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad; Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos y Frank Elías Rainieri, presidente y CEO Grupo Puntacana.