Premios Glamour Music Awards 2025 celebra ceremonia de premiación (Lista de Ganadores)

Santo Domingo.- Premios Glamour Music Awards 2025 celebró su majestuosa gala de premiación desde el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde la música, la comunicación y el arte dominicano brillaron con esplendor.

El evento fue transmitido a todo el país a través de Telecentro, canal 13, y para los Estados Unidos mediante Telemicro Internacional, llevando la magia del talento nacional a nivel internacional.

La conducción principal estuvo a cargo de la destacada comunicadora Jessica Pereira, quien deslumbró al público con su carisma, profesionalismo y cinco impresionantes cambios de vestuario que realzaron el glamour de la noche.

Previo a la gala, la Alfombra Roja estuvo llena de elegancia y energía, con la conducción de José Ángel Morvan, Kimberly Castillo, Radhames Espíritu y Carmencita Vilchez, quienes marcaron el inicio de una velada inolvidable para la industria musical dominicana.

Durante la ceremonia, los showcase musicales estuvieron a cargo de un cartel de lujo compuesto por Ebenezer Guerra, Dalvin la Melodía, Sexappeal, Indhira, Raquel Arias, Aramis Camilo, Amneliz Rivets y Silvio Mora, quienes hicieron vibrar al público con su talento y energía.

La producción general de la premiación fue responsabilidad del productor Rafael Taveras, mientras que la Alfombra Roja estuvo bajo la producción de Edward Goris. La coordinación general recayó en Marli Romero, con la dirección técnica de Elvis Sánchez.

El equipo artístico y logístico incluyó además a Tessa Reynoso como fotógrafa oficial, Lissa Reynoso como asesora de imagen, Elaine Mariel Sosa a cargo de la gastronomía y Yanmilis Mateo como coreógrafa oficial de la gala.

El presidente de los Premios, Dominick Liriano, y la vicepresidenta, Yuderki Rosa, expresaron su orgullo por el crecimiento y consolidación de esta plataforma que impulsa y celebra lo mejor del talento dominicano en todas sus áreas.

Durante la noche se entregaron reconocimientos especiales a destacadas figuras por sus aportes y trayectoria: Diputada Daritza Zapata, Vickiana, Mildia Francisco, Silvio Mora, Carlos Osi, Corvaa, Ihan e Ihanna Romero y Dalvin la Melodía.

La premiación contó con el patrocinio de Vagy Rejuvenation, Wild Vibes, Glamour Media Group, Wind Telecom y Producciones Marli Romero, empresas que respaldaron este evento de alto nivel.

La edición 2025 contó con 48 categorías oficiales de las cuales 42 fueron entregadas en la gala y 06 en la Alfombra Roja.

Lista oficial de Ganadores.

1. Programa de Televisión de Variedad del Año: Luna Llena

2. Mejor Comentarista de Farándula: Jary Ramírez

3. Programa de Radio del Año: Esto no es Radio

4. DJ del Año: DJ Patio

5. Artista Balada Pop del Año: Pedri Jiménez

6. Artista Destacado en el Extranjero: Amneliz Rivets

7. Artista Tropical en Ascenso del Año: Angelo Perrone

8. Podcast del Año: Azul Podcast

9. Mejor Canal de YouTube del Año: Alofoke Radio Show

10. Comediante de TV del Año: Rafael Bobadilla

11. Merenguero/a del Año: Manny Cruz y Aramis Camilo (Empate)

12. Empresario/a Destacado en el Extranjero: Wilda Díaz

13. Locutor/a de Radio del Año: Brea Frank

14. Artista Revelación del Año: Ebenezer Guerra

15. Bachatero del Año: Frank Reyes

16. Presentador de Televisión del Año: Iván Ruiz

17. Mejor Programa de Farándula del Año: Sin Filtro Radio Show

18. Programa Regional de Variedades del Año: Como en Casa – Santiago

19. Mejor Portal Digital de Información: N Digital

20. Mejor Medio Digital en Cobertura: Reconocidos

21. Comediante de Redes del Año: Kimberlyn Navarro y Julio Código

22. Mejor Nuevo Medio Digital: El Demócrata

23. Merenguero/a Típico del Año: Raquel Arias

24. Salsero del Año: Sexappeal

25. Artista Contemporáneo del Año: Chichi Peralta

26. Revelación Comunicacional del Año: Jean Carlos Guerrero

27. Portal de Farándula o Entretenimiento del Año: La Pitonisa

28. Mejor Periodista en Cobertura del Año: Sol Bautista

29. Comentarista de Opinión del Año: Vargavila Riverón

30. Programa de Radio Digital del Año: Alofoke Radio Show

31. Locutor/a de Radio Digital del Año: Ramón Tolentino

32. Influencer del Año: Iamdra Fermín

33. Tiktoker del Año: Camila Mejía

34. Figura Destacada en el Extranjero: Kingkong Fabuloso

35. Artista en Ascenso del Año: Jabriell

36. Artista Urbana del Año: Yailin la Más Viral

37. Mejor Colaboración Musical: “Con Sonido” – Bulin 47 y Ceky Viciny

38. Mejor Director de Video del Año: Wayne Liriano

39. Mejor Video del Año: “Hola Perdida” – El Blachy

40. YouTuber del Año: Santiago Matías (Alofoke)

41. Artista Urbano del Año: Bulin 47

42. Canción del Año: “Bing Bong” – Yailin la Más Viral

CATEGORÍAS ENTREGADAS EN ALFOMBRA ROJA

1. Programa Digital del Año: Más Allá de las Redes

2. Influencer Gastronómico del Año: @_antojao

3. Podcast Revelación del Año: Los Black Kings

4. Instagramer (Creador de Contenido Especializado): Sigan Viendo (Jean Carlos MTB)

5. Mejor Stand Up Comedy del Año: El Pío RD

6. Mejor Medio Digital Regional: Salcedo VIP

Con una puesta en escena de primer nivel, los Premios Glamour Music Awards 2025 reafirmaron su compromiso con exaltar el arte, la comunicación, la música y la cultura dominicana, consolidándose como una de las premiaciones más importantes de la República Dominicana.