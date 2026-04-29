Brunson y KAT impulsan a Knicks, Spurs elimina a Portland, 76ers sorprende en Boston

Jalen Brunson anotó 39 puntos y Karl-Anthony Towns aportó 16 puntos y 14 rebotes y los Knicks de Nueva York arrollaron la noche del martes 126-97 a los Hawks de Atlanta para tomar ventaja 3-2 en la serie de primera ronda.

Con su segunda victoria consecutiva por amplio margen, los Knicks se colocaron en posición de ganar la serie la noche del jueves en Atlanta. Tendrían otra oportunidad en casa en un Juego 7 si la necesitan — y cada vez cuesta más imaginar por qué habría de ser necesario.

Los Hawks tomaron ventaja 2-1 en la serie con triunfos por un punto en los Juegos 2 y 3, pero desde entonces ha quedado en evidencia una brecha bastante considerable entre los equipos. Los Knicks se adelantaron por 24 en camino a una victoria 114-98 en el Juego 4 en Atlanta y por 32 el martes, cuando la ventaja nunca bajó de dos dígitos en la segunda mitad.

OG Anunoby sumó 17 puntos y 10 rebotes por los Knicks, mientras que Karl-Anthony Towns aportó 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias. A los Knicks les falta una victoria más para avanzar a la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva, lo que prolongaría su racha más larga desde que avanzaron nueve veces seguidas entre 1991-92 y 1999-2000.

Jalen Johnson registró 18 puntos, 10 rebotes y seis asistencias por los Hawks. Dyson Daniels anotó 17, pero CJ McCollum, el motor de ambas victorias de Atlanta, se quedó en apenas seis.

San Antonio Spurs elimina a Portland Trail Blazers

Los Spurs se clasificaron a Semifinales de la Conferencia Oeste al vencer 114-95 a los Blazers, en San Antonio, para cerrar la serie de primera ronda por 4-1.

El equipo texano no superaba una ronda de playoffs desde 2017 y dominó el quinto partido de principio a fin, con una ventaja que llegó a ser de 28 puntos antes del descanso.

Victor Wembanyama firmó un doble-doble de 17 puntos, 14 rebotes y seis tapones, mientras que De’Aaron Fox aportó 21 puntos y 9 asistencias.

También fueron importantes Stephon Castle, con 15 puntos, Julian Champagnie, con 19, y Dylan Harper, con 17.

Ahora, los Spurs esperan rival entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, eliminatoria que tiene al conjunto de Chris Finch tres juegos a dos arriba. Los Spurs tienen récord negativo en la temporada contra ambos rivales.

Philadelphia 76ers sorprendió en Boston

Los Sixers derrotaron 113-97 a los Celtics, acortaron la serie a 3-2 y forzaron un sexto partido a disputarse el jueves en el Xfinity Mobile Arena.

Boston llegó a estar 13 puntos arriba al inicio del segundo tiempo, pero Philadelphia reaccionó con un parcial de 63-40 en la segunda mitad y dejó a los Celtics en apenas 11 puntos en el último cuarto.

Joel Embiid lideró a los 76ers con 33 puntos y 8 asistencias, mientras que Tyrese Maxey sumó 25 puntos y 10 rebotes.

En Boston, Jayson Tatum firmó 24 puntos y 16 rebotes, Jaylen Brown terminó con 22 puntos y Payton Pritchard sumó 12.

Los 76ers no le anan una serie de playoffs los Celtics desde 1982, en las Finales del Este; en sus seis cruces más recientes Boston siempre fue vencedor. Sin embargo, a los Celtics, que siguen al frente en la serie, se los nota incómodos, estáticos, y necesitan recuperar su mejor versión si quieren meterse en segunda ronda.