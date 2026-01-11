JCE anuncia horario reducido en 14 centros por captura de datos biométricos a su personal

La Junta Central Electoral (JCE) informó que, del 12 al 16 de enero de 2026, se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales de sus empleados como parte del proceso de renovación de la cédula de identidad y de la cédula de identidad y electoral.

Durante estas fechas, catorce centros de cedulación ofrecerán servicios a la ciudadanía en un horario especial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los centros que estarán operando bajo este horario reducido son Bajos de Haina y Boca Chica, así como Carretera Mella y Cristo Rey. También se incluyen Doctor Delgado, Ensanche Luperón y Gascue, junto a Herrera y Las Américas. De igual forma, Los Alcarrizos y Pedro Brand estarán dentro de este esquema, al igual que Plaza Naco, San Antonio de Guerra y Villa Mella.

La institución recordó que esta medida corresponde a la primera etapa del proceso de renovación de la cédula, que se desarrolla de manera progresiva, controlada y limitada, y que en esta fase está dirigida exclusivamente al personal de la JCE.

La JCE pidió comprensión a la ciudadanía por los posibles inconvenientes que esta disposición pueda ocasionar, aclarando que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general, conforme al cronograma previamente divulgado.

La JCE destacó que este despliegue inicial, que abarca el primer trimestre de 2026 (enero, febrero y marzo), busca garantizar la estabilidad operativa, la calidad del servicio y la confiabilidad de los sistemas antes de su implementación a gran escala. Asimismo, subrayó que este enfoque permite reducir riesgos, ajustar tiempos e identificar mejoras necesarias para asegurar un proceso eficiente y seguro.

Por Roberto Tiburcio