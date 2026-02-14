Fallece en Santiago Enmanuel Castillo, director del periódico La Información

Santiago.-Falleció este jueves en la ciudad de Santiago, el director del periódico La Información, Enmanuel Castillo, tras permanecer hospitalizado desde el mes de diciembre luego de sufrir una caída en el baño de su residencia.

Castillo fue sometido a una intervención quirúrgica como consecuencia del accidente doméstico, lo que obligó a su ingreso en un centro de salud, donde permaneció bajo atenciones médicas hasta su deceso.

El destacado periodista desempeñó un papel relevante al frente del histórico diario La Información, uno de los medios de comunicación más tradición de la región del Cibao, desde donde contribuyó significativamente al fortalecimiento del periodismo responsable y al debate público nacional.

Su partida ha generado consternación en el gremio periodístico, así como en diversos sectores sociales, empresariales y políticos, que reconocen su trayectoria profesional, su compromiso con la ética informativa y su aporte al desarrollo de la comunicación en el país.

Castillo asumió la dirección de La Información en 2009, tras ser designado como sustituto del historiador Fernando Pérez Memén, Esto marcó una época de modernización y un vínculo más estrecho con la comunidad.

Colegas, amigos y familiares han expresado su pesar por la pérdida de quien dedicó gran parte de su vida al ejercicio del periodismo y al servicio de la sociedad a través de la información.

Por Luis Ramón López