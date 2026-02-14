COPAR-LEA convoca taller para buscar soluciones al acceso a tratamientos reumatológicos

Santo Domingo, RD. – El Comité de Pacientes de Artritis Reumatoide (COPAR-LEA) realizará el sábado 21 de febrero de 2026 un taller nacional “Reumatología, acceso y sostenibilidad: construyendo propuestas desde la experiencia real”.

El taller será un espacio de diálogo multisectorial orientado a identificar soluciones concretas a las barreras que enfrentan los pacientes con enfermedades reumáticas para acceder de manera oportuna y continua a sus tratamientos.

El encuentro será en un hotel de la ciudad donde reunirá a pacientes, líderes sociales, reumatólogos del sector público y privado, profesionales ligados al sector salud y del derecho, con el objetivo de analizar las brechas existentes en el sistema de salud, evaluar los desafíos actuales en el acceso a medicamentos de alto costo y construir propuestas viables que contribuyan a la sostenibilidad del sistema y a la protección de los derechos de los pacientes.

Este taller se realizará en honor al legado de la Dra. Giselle Vásquez Mora, destacada profesional comprometida con el acceso equitativo a la salud y la defensa de los pacientes, cuyo trabajo dejó una huella significativa tanto en el ámbito clínico como humano.

Durante la jornada se abordarán temas clave como:

La evolución del acceso a medicamentos de alto costo y la situación actual del sistema.

El marco regulatorio y la seguridad en el uso de medicamentos.

El rol de la innovación terapéutica y los biosimilares.

Las necesidades no cubiertas en reumatología.

La articulación entre el sector público y privado.

La participación ciudadana y la incidencia desde las organizaciones de pacientes.

El taller incluirá además una mesa redonda participativa, moderada por la Dra. Milka Álvarez, donde médicos, abogados, líderes sociales y pacientes trabajarán de manera conjunta en la formulación de propuestas basadas en la experiencia real del sistema.

“Este no es solo un espacio de análisis, sino de construcción. Los pacientes viven diariamente las consecuencias de las decisiones del sistema, por lo que su voz es fundamental para generar cambios sostenibles”, expresó COPAR-LEA.

Al finalizar el evento, se elaborará un documento de consensos y propuestas, que servirá como base para acciones de incidencia y seguimiento ante los actores responsables del sistema de salud.