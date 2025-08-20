Domingo del Pilar es designado nuevamente director de Prensa de Grupo de Medios Telemicro

El periodista Domingo del Pilar fue designado, nuevamente, como director general Grupo de Medios Telemicro, en sustitución de Alberto Caminero, quien pasó a ocupar funciones en la Presidencia de la República.

Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro ponderó las condiciones profesionales y humanas de Del Pilar durante un acto en la sala de redacción del consorcio de medios en el que participó el director saliente.

Además de la dirección de los medios, Del Pilar tendrá a su cargo participar a diario como panelista en el programa Matinal, del canal 5, y como co-conductor del programa En Contacto, que se transmite por Telecentro, canal 13 cada domingo a las 6:00 de la tarde.

Igualmente, Gómez Díaz destacó la labor realizada por Caminero durante los años que estuvo al frente del Departamento.

Del Pilar agradeció la oportunidad de volver a ocupar la posición en que se desempeñó del 2009 al 2017 y solicitó la colaboración de todo el personal para poder realizar una labor más eficiente.

Domingo Del Pilar estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posteriormente ha realizado numerosos cursos de capacitación y adecuación profesional.

Es un periodista de amplia experiencia en prensa escrita, televisiva y de la web, en la actualidad dirige su periódico digital alacechord.com

En el periódico El Nacional ingresó como pasante y laboró durante 22 años, los últimos 13 de ellos como jefe de Redacción. Del 2009 hasta 2017 fue director de Prensa del Grupo Telemicro, en donde tuvo participación en la producción y conducción de los programas Matinal, Objetivo 5, Doble Cara y Lo Ultimo.

Ha sido corresponsal del semanario Providence en Español y de El Diario La Prensa, el periódico de mayor difusión e influencia entre los hispanos en la ciudad de Nueva York.

Se ha desenvuelto en el ámbito de la comunicación institucional y estratégica. Entre 2019 y 2020 se desempeñó como Encargado Comunicaciones de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y del 2020 al 2024 ostentó la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En el área editorial es ideólogo y co-autor, junto al periodista José Rafael Sosa, del libro “El Legado de un Periodista”, primera obra biográfica escrita sobre el extinto Radhamés Gómez Pepín, quien fue fundador y director del periódico El Nacional.

Durante su vida profesional, Domingo Del Pilar ha sido objeto de varios reconocimientos, el principal de ellos en 2006 cuando el Poder Ejecutivo le confirió la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero con motivo del Día del Periodista.