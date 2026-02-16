Rogers Sky conquista República Dominicana con el relanzamiento de “Pequeñas Cosas”

El reconocido cantante y compositor Rogers Sky se encuentra promocionando en los principales medios de comunicación su más reciente lanzamiento: una nueva versión de “Pequeñas Cosas”, sencillo que lleva ya semanas sonando en las emisoras de radio.

El artista regresa al panorama musical con una propuesta renovada en merengue y electro pop, más de una década después de su estreno original. Con esta reinterpretación, el artista busca conquistar nuevas audiencias y reafirmar que la buena música no tiene fecha de caducidad.

Compuesto originalmente por Francisco Gil y Willie González, “Pequeñas Cosas” se consolidó como un clásico romántico en versión salsa. Hoy, bajo la visión artística de Rogers Sky, el tema renace con una producción moderna, fresca y madura, alineada con la proyección internacional que actualmente impulsa el artista.

La producción estuvo a cargo de Yoel Olivares (Mc Records) y Power El Cacique. La mezcla y masterización fueron realizadas por Ramsés Alegría (Súbele RAM), mientras que la preparación vocal contó con la dirección del reconocido cantautor venezolano Juan Miguel Dell’Orco como vocal coach.

La grabación reúne a destacados músicos de amplia trayectoria profesional: Daniel Barón (guitarra), Marcos Olivares (bajo), Enrique Miranda (percusión), Edgar Canelones (trompeta), Jesús Cáceres (trombón), Juan Miguel Dell’Orco y Rogers Sky (coros), además de Yoel Olivares en las programaciones sintetizadas.

Con una letra cargada de sensibilidad y un ritmo contagioso, esta nueva entrega de “Pequeñas Cosas” promete emocionar a nuevas generaciones y reconectar con quienes hicieron suyo este tema desde sus primeras versiones. Sigue la carrera de Rogers Sky en sus redes sociales: @rogerskymusic en Instagram, TikTok, YouTube y X. Videolyric “Pequeñas Cosas”: https://youtu.be/U6WcDoG_xDk?si=OjNES9do-VqzCGFP.

Una trayectoria marcada por la música y la televisión

Con más de 20 años de carrera artística, Rogers Sky ha construido una sólida trayectoria tanto como intérprete como dentro de la industria musical. Además de su faceta como cantante, ha destacado como promotor musical de reconocidos artistas venezolanos como Víctor Drija, Gustavo Elís, Nelson Arrieta, Los Cadillac’s, Mau & Ricky Montaner, Sigicash, Patricia Zavala, entre muchos otros.

La música de Rogers Sky ha formado parte de importantes producciones dramáticas transmitidas por Venevisión, logrando posicionar varios de sus temas en destacadas telenovelas. Canciones como “Oye Mami” formaron parte de producciones como Arroz con Leche, Un Esposo para Estela y Vieja Yo.

Asimismo, el tema “El Amor” se integró a la banda sonora de La Vida Entera, mientras que “Levanta Mi Vuelo” acompañó la historia de Harina de Otro Costal y “Es Lo Que Soy” tuvo presencia en La Viuda Joven. En 2009, el artista también participó en la producción “Donde Nace el Amor”, interpretando el tema principal junto a la agrupación Metro Boys, consolidando así su vínculo con la industria televisiva.

A lo largo de su carrera, Rogers Sky ha logrado importantes posicionamientos en carteleras musicales tanto nacionales como internacionales. “Levanta Mi Vuelo” alcanzó el Top 10 en Record Report y tuvo una destacada presencia en países como Perú y Colombia.

Por su parte, “Es Lo Que Soy”, en sus versiones Pop Rock y Dancehall, fue producido por Juan Miguel y Pedro Oropeza, ampliando su proyección artística. Los sencillos “Si Supieras” y “Tu Juguete Preferido” alcanzaron el primer lugar en Venezuela y contaron con rotación en HTV.

Además, “Me Quedó en el Ayer”, junto a Desakaos, logró posicionarse como número uno en Venezuela dentro del Hot Ranking HTV. En 2015, lanzó “Chilling”, un tema inédito de su autoría que alcanzó el primer lugar en todas las carteleras venezolanas y posteriormente presentó un remix junto al cantante Benavides.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones a lo largo de los años. Entre ellos destacan La Estrella de Venezuela (2007), el Andariego de Platino durante tres años consecutivos (2007, 2008 y 2009) y el Latinoamericano de Oro en 2008, 2009 y 2010.

También recibió el premio Brújula Promar TV (2008), el Gran Marqués de Oro (2010) y el Mara de Oro “Internacional” (2010). Posteriormente fue galardonado con el Flash Word (2011), Tres en Uno Virtual.com (2012), Latin Music Report “Internacional” (2021) y los Antón Awards “Internacional” (2022). Más recientemente, en 2025, recibió un reconocimiento especial por el Día de la Juventud y una mención por su labor periodística en República Dominicana.