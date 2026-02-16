Martha Candela suspende presentaciones y entrevistas por recomendaciones médicas

Santo Domingo.— El equipo de trabajo de la cantante de música cristiana Martha Candela informó, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la suspensión de todas las presentaciones públicas y entrevistas de la artista hasta nuevo aviso, siguiendo recomendaciones médicas.

En el mensaje, Candela agradece las invitaciones y espacios brindados por diversos medios de comunicación, pero subraya que en este momento la prioridad es atender su bienestar y permitir el tiempo necesario para descanso y recuperación.

“Confiamos en que esta decisión será comprendida. Más adelante, cuando las condiciones lo permitan, estaremos retomando las actividades”, señala el comunicado.

La artista también compartió palabras de fe y gratitud, citando pasajes bíblicos como Mateo 11:28: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”, y el Salmo 92:1: “Bueno es dar gracias al Señor y cantar salmos a tu nombre, Altísimo”.

El equipo de Candela reiteró su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y pidió comprensión y respeto durante este tiempo de pausa. La artista planea retomar sus actividades públicas una vez que las condiciones de salud lo permitan.

Controversia sobre la artista

Martha Candela ha generado debate en sectores evangélicos conservadores por su propuesta musical, que fusiona ritmos populares como el mambo y el merengue de calle con letras cristianas. Algunos críticos consideran inapropiado el uso de estos géneros en un contexto religioso.

Sin embargo, la cantante defiende su estilo y afirma que su ministerio responde a un llamado de Dios para alcanzar a los jóvenes con un mensaje de libertad y alegría, sin encajar en tradiciones rígidas. “Dios me llamó a este camino para llevar su palabra de una manera fresca y cercana”, ha expresado en reiteradas ocasiones.

Por Roberto Tiburcio