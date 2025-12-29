Miami estrena el reality show El Rancho de Destino

Primer reality show hispano por YouTube en Miami con el formato veinte y cuatro horas, siete días a la semana, a partir del 4 de enero al 7 de febrero de 2026

Miami, Florida. – La batalla de los reality shows por YouTube es la nueva modalidad de entretenimiento en el mundo hispano y, la ciudad de Miami no podía quedarse fuera de esta competencia.

Es por ello que el Influencer dominicano Danny Perez, mejor conocido como Destino Positivo, hace historia al crear el primer reality show hispano en esta ciudad, con un formato veinticuatro horas de streaming continuo por la plataforma YouTube, siete días a la semana.

“El Rancho de Destino”, que contará con la participación de 16 influencers de varios países en busca de ganar el Corvette y cincuenta mil dólares que otorgará al ganador, será transmitido a partir del 4 de enero al 7 de febrero de 2026.

Pio La Ditingancia, A Tu Edad, dominicanos radicados en la ciudad de Nueva York, y La Hony, radicada en Atlanta; de Miami los cubanos Brayansito, Brayan El Yokel, Gino Montalvo ((Oyacito), Fiu Fiu y Roselin Linares. Desde Puerto Rico, llegan La Burbu e Isander.

Desde Venezuela Eixchel Eryyaf, también la venezolana – colombiana Yurielsky Ojeda. Además, la peruana Jossmery Toledo y un participante sorpresa, en este reality show, que promete adueñarse de toda la audiencia latina de los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe.

Premio al primer lugar

El ganador del primer lugar se llevará un auto de lujo Corvette, valorado en ochenta mil dólares (US 80,000) y cincuenta mil dólares adicionales, (US 50,000).

En este tan esperado reality show transmitido por YouTube EL RANCHO DE DESTINO, se aceptarán súper chats, habrá competencias, juegos, humor y muchas controversias debido al contenido del que nos tienen acostumbrados muchos de estos grandes influencers y artistas, que entrarán en una batalla campal para tratar de llevarse el primer lugar y de paso cambiar sus vidas.

Para la inauguración del reality show EL RANCHO DE DESTINO, la producción y organización de este gran evento está preparando un concierto sin precedentes el domingo 4 de enero 2026, con la participación de los famosos artistas cubanos Dany Ome y Kevincito y grandes artistas, influencers y figuras del entretenimiento sorpresas.

Dentro de los beneficios que tendrán los influencers participantes de El Rancho de Destino, será también disfrutar del concierto del conocido merenguero dominicano Kinito Méndez, quien llevará la magia y la alegría de la República Dominicana, con la energía que le caracteriza a este gran intérprete del merengue el 31 de enero 2026, faltando apenas una semana para el final de este reality show, que está dando mucho de qué hablar en los medios de farándula de Miami y todos los Estados Unidos.

Para dar seguimiento a este histórico reality que cambiará en un antes y un después el contenido de todas las plataformas de streaming en Miami, pueden acceder a la cuenta de YouTube e Instagram @elranchodedestino