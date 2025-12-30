Gigantes vuelven a perder y de paso despiden a su dirigente; Toros superan a las Águilas

San Francisco de Macorís. – Un doblete de dos carreras de Elier Hernández en el octavo episodio cambió el rumbo del partido y condujo a los Leones del Escogido a una victoria 4-2 sobre los Gigantes del Cibao, este lunes, en la tercera jornada del Round Robin.

Tras la derrota el equipo vinotinto anuncio la desvinculación de José Leger como dirigente, luego del arranque de 0-3 en el Todos contra Todos.

La organización también informó que Felipe Rojas deja su posición como coach de banca, la cual será asumida por Kremlin Martínez a partir del próximo compromiso.

Los Leones llegaron al octavo inning en desventaja 2-1, pero tras dos outs, Raimel Tapia abrió la reacción al embasarse y luego avanzar a segunda con un infield-hit de Jorge Mateo.

Hernández respondió con un batazo al centro que remolcó a ambos corredores, y poco después anotó con un sencillo de Pedro Severino para completar el racimo decisivo.

Con este triunfo, el Escogido registra su mejor arranque en los primeros tres encuentros de una semifinal en las últimas dos décadas, mientras que los Gigantes sufrieron su tercera derrota consecutiva, igualando comienzos negativos de las temporadas 2017-18 y 2011-12.

El nicaraguense Carlos Teller (1-0) se acreditó la victoria al retirar un out en el séptimo, Patrick Weigel logró el salvamento (1) y Daniel Medgen fue determinante desde el bullpen al tirar cuatro entradas en blanco, con cinco ponches.

La derrota recayó sobre Wandy Peralta (0-1), quien permitió tres carreras limpias en la sexta entrada, logrando apenas dos outs.

Por el Escogido, Hernández bateó de 3-1 con doble, dos impulsadas y una anotada; Jorge Mateo se fue de 4-2 con una carrera anotada; Sócrates Brito aportó dos hits y una remolcada, y Pedro Severino empujó una.

Por los Gigantes, García Jr. conectó cuadrangular y remolcó una, Hanser Alberto y Carlos Franco ligaron dobletes, mientras Francisco Mejía agregó un imparable.

Toros derrotan a Águilas

Santiago.- Luis Liberato remolcó cuatro carreras y un día después los Toros del Este se repusieron de una derrota al vencer la noche de este lunes siete carreras por seis a las Águilas Cibaeñas en un duelo disputado en el Estadio Cibao.

La victoria pone a los romanenses con marca de 2-1 en esta recién iniciada semifinal todos contra todos y dejan a las Águilas con 1-2.

Las Águilas que tuvieron la mejor marca de la serie regular con 17-9 cuentan por derrota sus dos primeros encuentros en su denominado Valle de la Muerte.

En el partido se conectaron cuatro cuadrangulares, dos por cada conjunto, pero el juego errático de las Águilas le costó finalmente el partido.

Emailin Montilla tiró un quinto sin permitir libertades para ser el lanzador ganador y Jean Carlos Mejía lanzó un noveno de un hit y dos ponches para anotarse su primer salvamento. La derrota fue para Misael Tamárez (0-1) cargó con la derrota al ser responsable de dos carreras del sexto episodio, decisivo para el desenlace del juego.

Luego de la jornada del lunes, los Leones del Escogido continúan en el primer puesto con 3-0; seguidos por los Toros del Este con 2-1; Águilas Cibaeñas 1-2 y los Gigantes del Cibao 0-3.