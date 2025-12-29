Abel Martínez llama al Gobierno a intervenir de urgencia ante crisis de agua afecta a Santiago

Santiago de los Caballeros. — El dirigente político y exalcalde de Santiago, Abel Martínez, hizo un llamado urgente al Gobierno central para que intervenga de manera inmediata y directa ante la grave crisis de agua potable que afecta a amplios sectores de la ciudad, tras el colapso de una tubería principal en la zona de Sabana Iglesia.

Martínez advirtió que, a pocos días del inicio del nuevo año, miles de familias santiagueras se encuentran sin acceso al agua necesaria para cubrir necesidades básicas como la higiene personal, la preparación de alimentos y el saneamiento, una situación que calificó como “inaceptable en una ciudad del peso económico, social y humano de Santiago”.

“El agua es un servicio esencial para la vida. No estamos hablando de incomodidades menores, sino de una afectación directa a la dignidad humana y a la salud pública. Santiago no puede llegar al Año Nuevo sin agua”, expresó.

Abel Martínez señaló que este hecho no debe verse únicamente como una avería puntual, sino como una señal de alerta sobre debilidades estructurales en la planificación, el mantenimiento preventivo y la capacidad de respuesta ante fallas en infraestructuras estratégicas del país.

“Un sistema de agua que abastece a una de las principales ciudades de la República Dominicana no puede darse el lujo de fallar. Debe tener soluciones de respaldo, planes contingencia robustos con protocolos de reacción inmediata ante cualquier problema. Cuando eso no existe o no funciona, quienes sufren las consecuencias son las personas”, señaló Martínez.

En ese sentido, el dirigente político llamó al Gobierno central a asumir una intervención de alto nivel que contemple, de manera simultánea, soluciones inmediatas y correctivos estructurales, entre ellos:

• La aceleración de la solución técnica definitiva, con supervisión especializada, garantizando la estabilidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura afectada.

• La implementación de un plan de contingencia efectivo y sostenido, que asegure el suministro real de agua mediante camiones cisterna, tanques móviles y puntos comunitarios de distribución, priorizando hospitales, centros educativos y sectores más vulnerables.

• Una evaluación integral del sistema de aducción y distribución, incorporando criterios de ingeniería moderna, redundancia operativa y la sustitución progresiva de tramos críticos.

• El establecimiento de un programa público de inversión y mantenimiento preventivo, con cronograma claro y rendición de cuentas, que garantice la seguridad hídrica de Santiago y del Cibao Central.

Martínez insistió en que gobernar implica prever, planificar y actuar con prontitud, especialmente cuando se trata de servicios vitales. “El acceso al agua potable no es un favor ni una concesión; es una obligación indelegable del Estado. La ineficacia no puede ser la carta de presentación de ningún gobierno porque sus efectos los sufre todo el país”, puntualizó.