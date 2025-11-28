La Casa de Alofoke 2 culmina con un Récord Guinness y “La Fruta” como ganador

La segunda temporada de La Casa de Alofoke llegó a su fin este jueves tras 38 días de transmisión ininterrumpida en YouTube, consolidándose como el fenómeno digital más grande del Caribe.

Con un promedio diario de 1.5 millones de espectadores y picos que superaron los tres millones de conectados simultáneamente en repetidas ocasiones, el reality rompió récords de audiencia y se convirtió en tema de conversación durante más de un mes en redes sociales.

Más de 60 marcas comerciales respaldaron la producción, demostrando su impacto en la industria del entretenimiento y el marketing.

El gran ganador de la temporada fue el dominicano Andy de la Cruz, conocido como “La Fruta”, quien se convirtió en el fenómeno del público. Su carisma y autenticidad lo llevaron a liderar la tabla de posiciones durante toda la competencia, acumulando cientos de miles de puntos gracias al apoyo masivo de los fans en los super cheats.

La victoria de La Fruta fue celebrada como un triunfo de la representación popular, demostrando que un creador de contenido emergente puede conquistar millones de corazones y convertirse en estrella.

Los siguientes puestos recayeron en Carlos Montesquieu (2do lugar); Michael Flores (3er lugar); Jlexis (4to); Juan Carlos Pichardo (5to puesto); Caramelo (6to).

La final, celebrada en el Día de Acción de Gracias, fue concebida como un homenaje a la diáspora dominicana en Estados Unidos. Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, explicó que la fecha fue elegida para reconocer el apoyo constante de los dominicanos en el extranjero, comparando la celebración con la Nochebuena en la cultura dominicana.

Mientras el público disfrutaba de la Guerra de los Super Chat en esta final, el público presente disfrutaba de la música en vivo de Eudis El Invencible. Mientras que, la cartelera artística principal recayó en Secreto, Don Miguelo y Yiyo Sarante, llevando lo mejor de sus éxitos y música nueva.

La Casa de Alofoke 2 recibió la llamada telefónica del presidente Abinader

El presidente Luis Abinader sostuvo una llamada con Matías y los participantes de La Casa para felicitarlos por el éxito del reality, que se consolidó como fenómeno digital nacional e internacional.

Abinader destacó el impacto del programa en la juventud dominicana, valoró su aporte como “sano entretenimiento” y reconoció la capacidad de producción del equipo. Además, reiteró el compromiso de su gobierno en crear más oportunidades para los jóvenes en educación, emprendimiento y empleo.

Santiago Matías agradeció el respaldo y deseó éxitos al mandatario, mientras el presidente cerró con un mensaje a los seguidores: “Que gane el mejor”, recordando su simpatía previa por el equipo #TeamFruta.

Romeo y Prince Royce

Los íconos mundiales de la bachata Romeo Santos y Prince Royce sorprendieron con una visita inesperada que dejó sin aliento a participantes y millones de espectadores conectados en vivo horas antes de la noche final.

La aparición de los artistas, no anunciada previamente por el CEO de Alofoke Radio Show, se convirtió en un momento emocionante. Con carisma y energía, ambos intérpretes interactuaron con los finalistas, compartieron mensajes de motivación y ofrecieron un adelanto exclusivo de su nuevo álbum “Better Than Late Never” (“Mejor tarde que nunca”).

Record Guinness- el streaming de RD hace historia

El récord pertenecía a Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd., en China, con una transmisión de 624 horas, 37 minutos y 55 segundos. La Casa de Alofoke 2 se mantuvo en vivo durante los 37 días programados (al momento de la entrega del récord), con 916 horas de transmisión ininterrumpida durante 38 días.

El logro fue confirmado en el día final del programa y validado en República Dominicana por Susana Reyes, adjudicadora oficial de Guinness World Records.

Con este reconocimiento, se convierte en el primer proyecto digital dominicano y el primero en YouTube en alcanzar un récord mundial de esta categoría.

Algunas de las figuras presentes en esta final estuvieron, todos los talentos del edificio rojo, artistas urbanos como Vakero y Toxic Crow, Yelida Mejía, entre otros.

Entre los momentos más comentados de la temporada destacan el lujoso regalo de Tito El Bambino a la venezolana Dani Barranco, un reloj Cartier valorado en 14,800 dólares; la entrada en la etapa final del reality de Laura Bozzo.

También de las presentaciones de artistas como Omega, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Fernando Villalona, Ivy Queen y el propio Tito El Bambino, entre otras grandes estrellas de la música, que llevaron merengue, salsa, bachata y música urbana al escenario del reality.

Además de lo más importante, la convivencia multicultural con participantes de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y Perú, que enriqueció la dinámica y atrajo audiencias internacionales.

Matías adelantó que no habrá una tercera edición de La Casa de Alofoke. En su lugar, prepara un proyecto “mucho más complejo y futurista”, con tecnología avanzada y un concepto innovador que promete superar las expectativas del público. Además, anunció la modernización de la cabina del Alofoke Radio Show, que regresará con un formato renovado.

La Casa de Alofoke 2 se despide como el reality más épico de la región, con la victoria de La Fruta como símbolo de poder de la audiencia digital, un final estelar acompañado de grandes estrellas y la promesa de un futuro aún más ambicioso para el entretenimiento dominicano.