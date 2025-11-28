Presidente de la JCE encabezará misión de observación de UNIORE en elecciones de Honduras

Dolores Fernández participará en representación de la AMEA; Samir Chami Isa y Vallejo Santelises integran la misión de UNIORE

Santo Domingo. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, participará como jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) en las elecciones generales de Honduras que se realizarán este domingo 30 de noviembre, fecha en la que los hondureños decidirán por las nuevas autoridades para el período 2026-2030.

La Misión de observación electoral de UNIORE también la integran los miembros titulares del Pleno de la JCE Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises.

Mientras que la miembro titular del Pleno de la JCE, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, irá como observadora de estas elecciones generales hondureñas, en representación de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Los integrantes de las misiones que viajarán para formar parte de este proceso electoral que vivirán los hondureños este fin de semana, agotarán una agenda de trabajo con las autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil, conforme a lo que se establece en los protocolos de observación electoral.

Se recuerda que la República Dominicana es miembro de la UNIORE y de la AMEA, representados por la Junta Central Electoral y otras entidades del país.