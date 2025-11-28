CDP Espaillat reconoce la trayectoria humanitaria del doctor Silverio López

Moca, Espaillat.– El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), filial Espaillat, otorgó un reconocimiento al destacado filántropo de la medicina mocana, doctor Silverio López, por su ejemplar trayectoria de servicio en favor de los pacientes con cáncer, adultos mayores y familias vulnerables de la provincia.

El gremio honró la vida y obra del doctor López durante el acto de juramentación de la nueva directiva del CDP Espaillat, encabezada por Luisianny Hierro como secretaria.

En la ceremonia se resaltó su labor humanitaria, su entrega a la salud comunitaria y su invaluable legado como fundador del hospital especializado en la lucha contra el cáncer en Moca, institución que por años ha brindado esperanza y atención digna a cientos de pacientes.

El reconocimiento al doctor López formó parte de un homenaje más amplio a diversas personalidades e instituciones que han contribuido al desarrollo social, profesional y humano de la provincia Espaillat.

La directiva del CDP destacó que la dedicación del galeno constituye un ejemplo de vocación, solidaridad y compromiso con los más necesitados.

El acto se desarrolló en un ambiente de solemnidad y confraternidad, donde periodistas, autoridades y líderes comunitarios expresaron su admiración hacia el doctor Silverio López, considerado una de las figuras más influyentes y respetadas en la salud comunitaria de la región.

El CDP Espaillat reiteró su compromiso de seguir reconociendo a quienes, con su labor y entrega, fortalecen los valores sociales y contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Por Luis Ramón López