Alofoke Music y Sony Music llegan a acuerdo por 7 millones de dólares

En un esfuerzo por dar a conocer la música dominicana a nivel global, Alofoke Music, el sello fundado por el reconocido comunicador Santiago “Alofoke” Matías, anunció una alianza estratégica con Sony Music Centroamérica y el Caribe (CAC).

Como parte de la nueva sociedad, Sony Music CAC será el distribuidor exclusivo de todos los lanzamientos futuros de Alofoke Music, además de encargarse de la promoción y el mercadeo de esos títulos.

Sony también adquirió gran parte del catálogo de más de 700 canciones que Alofoke Music ha lanzado durante más de una década. Entre estas se encuentran éxitos virales como “Qué linda” (Lomiiel, Donaty y Papera), “Con sonido” (Bulin 47, Ceky Vicini y Alofoke Music) y “Baje con trenza” (El Cherry Scom y Ozuna).

Matías, conocido como Alofoke, es quizá la figura mediática más conocida e influyente de República Dominicana y el fundador de Alofoke Media Group, una plataforma multimedia que ha sido clave en la promoción y popularización de la música y los artistas dominicanos.

Entre las divisiones de Alofoke Media Group se encuentran Alofoke Music, que maneja la parte musical del grupo. Pero el imperio de Matías también incluye programas de radio, dos estaciones de radio en el país (incluyendo Alofoke Radio, 99.3FM), y sus populares canales de YouTube, Alofokeradioshow (con 5.49 millones de suscriptores) y AlofokeTVshow (con más de 1 millón de suscriptores).

El acuerdo con Sony aprovechará la gran plataforma mediática de Alofoke, pero solo incluye Alofoke Music, que supervisa los proyectos musicales, incluyendo las famosas “Alofoke Music Sessions”. Estas sesiones son presentaciones en vivo de artistas emergentes y consolidados que se graban durante las transmisiones de radio y YouTube de Alofoke.

En un momento en el que el dembow finalmente está obteniendo reconocimiento mainstream y artistas locales como El Alfa y Tokischa acumulan millones de reproducciones, la adquisición del catálogo de Alofoke le da a Sony una posición sólida en el mercado dominicano y grandes posibilidades a nivel internacional.

Además de abarcar material existente y nuevas grabaciones, el acuerdo también contempla colaboraciones estratégicas con potencial para lanzar temas a nivel global bajo un modelo de derechos compartidos. Los primeros dos lanzamientos bajo esta alianza ya están en desarrollo, aunque las fechas oficiales de estreno se anunciarán próximamente.

“Estamos emocionados de unir fuerzas con Alofoke, quien es una figura monumental en la música y los medios de comunicación en República Dominicana y más allá”, dijo Melissa Exposito, presidenta de Sony Music CAC, en un comunicado.

“Lo que él representa en términos de comunidad, cultura y apoyo al talento encaja perfectamente con nuestra visión. Esta alianza trata de amplificar voces regionales en mercados internacionales clave y crear oportunidades para que artistas emergentes brillen globalmente”, agregó.

Alofoke comenzó su carrera con un sitio web donde los fans podían descargar música y ver entrevistas con artistas dominicanos. Cuando las plataformas de streaming hicieron que las descargas quedaran obsoletas, el sitio evolucionó para convertirse en una plataforma de noticias e información sobre música urbana dominicana.

Matías se dio cuenta rápidamente de que los fans no solo querían escuchar la música, sino también conocer las historias de los artistas. Esto llevó a que la plataforma se convirtiera en un fenómeno, y eventualmente también se trasladó a la radio.

“Siempre había muchas páginas de descarga de música, pero solo entrabas y descargabas música. Yo le di una connotación más informativa”, dice Matías. “Hacía artículos de los artistas, iba a los estudios a ver qué estaban grabando y empecé a subir en Youtube. YouTube fue nuestro gran aliado”.

Alofoke también fue un gran impulsor de muchos artistas desde sus comienzos. Por ejemplo, su álbum recopilatorio de 2013, Un Solo Movimiento, incluye temas de Bad Bunny y Lenny Tavárez. Además, Matías usó sus estudios para grabar presentaciones en vivo, muchas veces reuniendo a artistas para colaborar, como en “Qué linda” con Lomiiel, Donaty y Papera.

En el canal de YouTube Alofoke El Iluminado, el video tiene más de 60 millones de vistas y en Spotify supera los 28 millones de streams.

Sony comenzó a prestar atención. El año pasado, después de que Matías llenó el Prudential Center con un evento que incluyó su podcast en vivo y presentaciones musicales, empezó conversaciones con Melissa Exposito de Sony.

“Resumiría esta alianza como una bendición. No para Alofoke, sino para República Dominicana, para el Caribe, para la música, incluyendo el dembow, el merengue, la bachata, el perico ripiao”, dice Matías.

“Todos esos ritmos dominicanos que no han tenido exposición. No lo veo como un negocio, porque República Dominicana es un país pequeño y no tenemos una plataforma internacional que lo apoye. Sony Music le está brindando toda esta plataforma y esa experiencia de tantos años a un país tan rico culturalmente. Nos están poniendo en el mapa”.