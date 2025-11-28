Reconocen a Olga Lara y a Luis Miguel del Amargue durante conversatorio sobre derecho de autor

Azua. – La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), junto al Ayuntamiento de Azua, organizó un conversatorio con la intención de educar sobre derecho de autor. Lo que inició como una jornada formativa terminó convirtiéndose en un homenaje cargado de emociones.

El auditorio municipal, totalmente repleto, se transformó en punto de encuentro para músicos, gestores culturales, estudiantes y ciudadanos interesados en un tema que, aunque técnico, toca fibras sensibles: el derecho de autor y los derechos conexos.

La vicealcaldesa de Azua, Tatiana Noboa, dio la bienvenida con un breve discurso en el que expresó su identificación con los autores y su legítima aspiración a ser retribuidos por la explotación comercial de sus obras.

Luego tomó la palabra José Rubén Gonell Cosme, director general de la ONDA, quien planteó el reto de salvaguardar la creación en tiempos de circulación digital acelerada. “No se trata solo de leyes, sino de respeto”, subrayó, destacando su compromiso de continuar impulsando el respeto al derecho de autor.

A seguidas, el presidente de SGACEDOM, Valerio de León, aportó una mirada práctica al explicar cómo las sociedades de gestión colectiva defienden a los creadores. Recordó que detrás de cada obra hay esfuerzo, inversión y derechos que merecen protección. Puntualizó que estas sociedades están conformadas por autores, compositores, artistas intérpretes, ejecutantes y otras expresiones de las artes.

Posteriormente, Wilkis Santana, especialista en derecho de autor, junto a los artistas Mariano Lantigua (Aljadaqui) y Silvio Mora, profundizaron en el funcionamiento del sistema de derecho de autor y el rol de la ONDA y de las sociedades de gestión.

Desglosaron conceptos que suelen parecer complejos —derechos patrimoniales y morales, derechos conexos, uso legal de obras musicales y audiovisuales— y, con ejemplos claros, lograron que el público entendiera que estas normas forman parte de la vida cotidiana de quienes crean y consumen arte.

Reconocimientos

Cuando parecía que el encuentro concluía, la tarde tomó un giro festivo. Gonell Cosme, acompañado de la vicealcaldesa, Tatiana Noboa, el edil Rafael Silva (Fili) y Valerio de León entregaron reconocimientos a dos figuras icónicas de la música dominicana: Olga Lara y Luis Miguel del Amargue. La placa de este último fue recibida por la vicealcaldesa Noboa, acompañada del presidente de la Sala Capitular, Rafael Silva (Fili).

La emblemática artista Olga Lara agradeció el gesto y el cariño del público, evocando su amor por su natal Azua y el afecto que esta comunidad le ha mostrado durante toda su vida y carrera. Los aplausos abarrotaron el auditorio.

El cierre fue sencillo y cálido: palabras finales, fotografías, abrazos y un refrigerio que extendió las conversaciones. Más que un evento institucional, Azua vivió una afirmación del valor de crear y proteger la creación. Porque detrás de cada canción y cada obra hay una historia que merece respeto.

La actividad, que contó con el apoyo de las sociedades de gestión colectiva Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) y la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), fue transmitida en vivo por Azua TV.

Entre los invitados estuvo la profesora Rosario Melo, rectora de la Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR) y una delegación de la modalidad de arte del Ministerio de Educación.