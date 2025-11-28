APEC dedica “Encuentro con el autor” al análisis de libro de cuentos “Conciencia peregrina”

El director Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, el académico Rafael Peralta Romero, fue el escritor invitado al “Encuentro con el autor”, que organiza cada semestre la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC y APEC Cultural.

La actividad se llevó a cabo en el Salón APEC de la Cultura José María Bonetti y los estudiantes de letras se ocuparon del libro “Conciencia peregrina”, una colección de 13 cuentos de la autoría Peralta Romero.

El encuentro fue encabezado por Alejandro Moscoso Segarra y por Reynaldo (Nan) Paulino Chevalier, decano Facultad de Humanidades y director de la Escuela de Letras de la Universidad APEC, respectivamente.

Los estudiantes montaron un monólogo, poesía coreada, elaboraron un documental comentando cada uno de los 13 cuentos que contiene “Conciencia peregrina”, diseñaron un mural, un cómic y un brochure con información alusiva al autor.

Además, un cortometraje y una obra de teatro a partir del cuento “Conciencia inflamada” y una de las profesoras de letras de la alta casa de estudios procedió a entrevistar a Peralta Romero.

Los cuentos de “Conciencia peregrina” refieren delirios, desmemorias, hipermemorias, absurdas visiones, creencias paradójicas, descompensación espiritual “y otras acciones reñidas con la racionalidad”.

Conciencia peregrina es el octavo libro de cuentos de este autor, quien también ha publicado cinco novelas y tres poemarios.