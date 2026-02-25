Peralta Romero considera fortalecimiento de la fe religiosa se traduce en una mejor sociedad

El director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña habló durante la presentación del libro “De la mano con la palabra”

El fortalecimiento de la fe religiosa se traduce en el mejoramiento de la Iglesia, el pueblo de Dios, y esto repercute en una mejor y más consciente sociedad.

La afirmación la hizo el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el escritor Rafael Peralta Romero, en la presentación del libro “De la mano con la palabra”, de la autoría del padre David Soriano, actividad que se llevó a cabo en el Museo de la Catedral de Santo Domingo.

En la mesa de honor, acompañaron al padre David Soriano el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, y la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos. Además, el padre Martín Gutiérrez y el presentador de la obra, Rafael Peralta Romero.

“Es fácil admitir que, a más personas comprometidas con Jesucristo, menos personas habrá involucradas en el delito o arrastradas por una vida desordenada”, afirmó el director de la BNPHU durante la presentación de la obra.

Peralta Romero aseguró que las personas que actúan conforme a la voluntad de Dios, por lógica son mejores padres, madres, cónyuges, hijos, amigos, trabajadores y hasta mejores servidores públicos.

Insistió en que el actuar como cristianos conduce a los individuos a un mejor trato con los demás y a respetar sus derechos.

El miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y autor del libro de cuentos “Conciencia peregrina” afirmó que las reflexiones que el padre David incluye en su libro constituyen un alimento espiritual que se toma dosificado.

“Decimos con esto que este libro, pequeño de volumen, pero inmenso en contenido espiritual, ha sido escrito y editado con un propósito bien definido”, manifestó Peralta Romero.

Aseguró que el cristianismo es una práctica del bien, “porque limita los instintos bestiales de los humanos y los lleva, incluso, a ajustarse a las normas establecidas por el Estado para la convivencia social en armonía”.

Peralta Romero definió el libro “De la mano con la palabra” como un prontuario para mantener en forma el espíritu y una guía espiritual, que hace falta a la sociedad dominicana y al mundo de hoy.

“Cada día conocemos noticias de personas que se dejan arrastrar al fracaso debido a que no pudieron dominarse ante la posibilidad de incursionar en una acción reñida con la fe, reñida con la moral y reñida con la ley”, manifestó.

El autor de “Cien cuentos enanos” destacó que, al ser una guía, no se trata de un libro para decir “ya terminé de leerlo” y regalarlo o prestarlo a otra persona.

“Lo que nos ofrece el padre David es materia de vigencia permanente, que funciona como reconstituyente del espíritu y de la devoción”, expresó.