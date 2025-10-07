Celebrarán conferencia sobre identidad y pluralidad cultural Latinoamericana de Pedro Henríquez Ureña

En la continuación del ciclo de actividades de la Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, será celebrada la conferencia magistral “Pedro Henríquez Ureña: Arquitecto de la modernidad, la identidad y la Pluralidad Cultural Latinoamericana”, el martes 14 de octubre, a partir de la siete de la noche, en la sala Aída Cartagena Portalatín.

La conferencia será dictada por Juan Carlos Mercado, decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del City College de Nueva York (City University of New York).

Las palabras de bienvenida estarán a cargo del director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el escritor Rafael Peralta Romero, y la salutación general será ofrecida por el doctor Pedro José Ortega, coordinador general de la cátedra.

Como parte de la CBNPHU, el jueves 16 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, el investigador colombiano William Marín Osorio dictará la conferencia magistral “Pedro Henríquez Ureña, un proyecto humanista americano”, en el salón de conferencias Mario Cabrera Morín de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña cuenta con el apoyo del Banco de Popular Dominicano y de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA).

Sobre Juan Carlos Mercado

Juan Carlos Mercado es el decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del City College de Nueva York (City University of New York) y decano de Programas de Estudios en el Extranjero y Programas Internacionales, así como de Estudios de Formación Profesional en el college.

Fue profesor y director del Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas en CCNY de 2000 a 2007 y vicerrector de Asuntos Académicos Interino del college en 2011.

Además, forma parte del cuerpo docente del Programa de Doctorado en Literaturas y Lenguas Hispánicas y Luso-brasileñas en el Centro de Posgrado de CUNY. La investigación de Mercado incluye los estudios latinoamericanos del siglo XIX, la historia de las ideas y la exploración española de lo que hoy es Estados Unidos.

Entre sus publicaciones recientes se encuentran dos ediciones anotadas de Menéndez de Avilés y Florida: Crónicas de Expediciones (2010), Escritores Coloniales de Juan María Gutiérrez (2012), Vínculos históricos entre España y Norteamérica (2016), España y Norteamérica en el corredor transatlántico (con Carlos Aguasaco) (2023) y una nueva edición de Menéndez de Avilés y Florida: Crónicas de Expediciones (2024).

William Marín Osorio

Marín Osorio es director del Grupo de Investigación Crítica y Creación reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

Es doctor en Literatura de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; doctor en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia y tiene un magister en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, Colombia.

Además, tiene una formación especializada en docencia en historia y cultura en América Latina, Universidad Pablo de Olavide y el Colegio de América, Sevilla, España.

Entre los premios y reconocimientos que ha recibido figuran: finalista del concurso de cuento “Letras de Oro”, organizado por la Universidad de Miami (1991), Premio Estímulos del Ministerio de Cultura, Colombia, 2010 y 2014 y finalista del concurso de poesía Porfirio Barba Jacob, en 2004.

Además, mención de honor en México en el Concurso de Poesía Ediciones Sin nombre (2014) y Premio Nacional de Novela (2018), KLEPSIDRA Editores.