Miles de fieles celebran el Corpus Christi con multitudinaria procesión por las calles de Moca

Moca, Espaillat.-La comunidad católica del municipio de Moca, celebró con gran fervor y devoción la solemnidad de Corpus Christi, mediante una multitudinaria procesión que recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad, congregando a cientos de fieles procedentes de parroquias y comunidades de distintos puntos del municipio.

La jornada religiosa inició en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, desde donde partió la procesión encabezada por sacerdotes, diáconos, religiosos y agentes pastorales, acompañados por una gran cantidad de feligreses que manifestaron públicamente su fe en la presencia de Jesucristo.

Durante el recorrido, los participantes elevaron oraciones, cantos y reflexiones religiosas, convirtiendo las principales vías de la ciudad en un escenario de fe, recogimiento y testimonio cristiano.

La procesión concluyó en el bajo techo del Polideportivo Municipal de Moca, donde fue celebrada una solemne Eucaristía, presidida por las principales autoridades eclesiásticas de la comunidad católica mocana, junto a sacerdotes de diversas parroquias del municipio.

En su mensaje, los celebrantes destacaron la importancia de la festividad de Corpus Christi, como una expresión de la fe católica en el sacramento de la Eucaristía, invitando a los fieles a fortalecer los valores de amor, solidaridad, convivencia y compromiso con el prójimo.

La actividad contó con la participación de delegaciones parroquiales, movimientos apostólicos, grupos juveniles, comunidades religiosas y familias completas que acudieron para formar parte de una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

Los organizadores valoraron la masiva asistencia de los fieles y el ambiente de respeto, orden y espiritualidad que caracterizó toda la jornada, reafirmando la profunda tradición religiosa que distingue al pueblo de Moca.

La celebración de Corpus Christi, constituye una de las principales manifestaciones de fe de la Iglesia Católica y representa una oportunidad para que los creyentes renueven su compromiso cristiano y proclamen públicamente su devoción al Santísimo Sacramento.

Corpus Christi, cuyo nombre significa «Cuerpo de Cristo», es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica. Se celebra el jueves posterior a la festividad de la Santísima Trinidad y tiene como propósito honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

Esta tradición centenaria reúne a millones de católicos en todo el mundo en procesiones, actos de adoración y celebraciones litúrgicas que expresan públicamente su fe en el Santísimo Sacramento.

Por Luis Ramón López