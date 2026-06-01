Moca se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas Patronales del Sagrado Corazón de Jesús

Moca, Espaillat.-Con un amplio programa religioso, cultural y artístico, la comunidad católica de Moca, se apresta a vivir las tradicionales Fiestas Patronales del Sagrado Corazón de Jesús, una de las celebraciones de mayor arraigo espiritual y popular de la provincia, que este año tendrá un significado especial al conmemorarse el 70 aniversario de la consagración y bendición del emblemático templo parroquial.

Los detalles de la festividad fueron ofrecidos durante una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Santuario, encabezada por el párroco Jorge Santiago, quien destacó la importancia de estas celebraciones para la vida religiosa, cultural y comunitaria del pueblo mocano.

Durante el encuentro, se informó que cada noche, a partir de las 6:30 de la tarde, será celebrada la Santa Eucaristía, presidida por distintos sacerdotes invitados y acompañada por coros parroquiales y agrupaciones musicales de diversas comunidades.

Asimismo, al concluir las actividades litúrgicas, la plazoleta de la iglesia se convertirá en un espacio de encuentro familiar con la presentación de reconocidas agrupaciones artísticas, actividades recreativas, una variada oferta gastronómica y la venta de productos a precios populares.

El padre Jorge Santiago, resaltó que la edición de este año reviste un carácter histórico, debido a la conmemoración del 70.º aniversario de la consagración y bendición del templo del Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Moca, considerado uno de los principales símbolos religiosos, culturales y arquitectónicos de la provincia Espaillat.

Uno de los momentos más emotivos de las festividades será la llegada, el próximo día 8, de las cenizas del recordado sacerdote Padre Flores, procedentes de México.

Los organizadores destacaron que el Padre Flores, fue el principal impulsor e inspirador de la construcción del majestuoso templo que hoy constituye un orgullo para los mocanos y una de las edificaciones religiosas más emblemáticas de la región.

Durante la rueda de prensa también fueron presentadas las medidas de seguridad que serán implementadas por la Policía Nacional de la República Dominicana y la Guardia Municipal, con el propósito de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los miles de feligreses y visitantes que participarán en las actividades programadas.

Las autoridades eclesiásticas hicieron un llamado a toda la comunidad a integrarse a estas festividades patronales, concebidas como un espacio de fe, convivencia familiar y fortalecimiento de los valores cristianos que han caracterizado históricamente al pueblo de Moca.

Por Luis Ramón López