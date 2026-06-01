Jandy Ventura se une al 18vo Brunch Anual “Donando Sonrisas” para apoyar jornadas médicas en RD

Miami, Florida.- El reconocido cantante dominicano Jandy Ventura será una de las figuras principales del 18vo Brunch Anual “Donando Sonrisas”, una iniciativa benéfica encabezada por la Dra. Teresa Bello-Burgos y su esposo Julio Burgos.

La actividad cuenta además con el respaldo de Julissa Pérez, Ana Elisa Bosch Furniss, Dariel Fernández, Monica Fernández, Susan Montoya, Amanda Bello, Flerida Marmolejos, Ana Regina García y la Dra. Amanda Bello, quienes forman parte del equipo organizador de esta causa solidaria que busca recaudar fondos para continuar impactando a más de mil personas en República Dominicana mediante asistencia médica, apoyo social y programas comunitarios.

El evento se celebrará el próximo domingo 7 de junio a las 11:00 de la mañana en Jungle Island, en la ciudad de Miami, reuniendo empresarios, líderes comunitarios, personalidades y miembros de la diáspora dominicana comprometidos con causas sociales y humanitarias.

“Donando Sonrisas” se ha consolidado durante los años como una de las actividades benéficas más importantes impulsadas desde Miami en favor de comunidades vulnerables de República Dominicana, llevando esperanza, atención médica y apoyo a cientos de familias.

La Dra. Teresa Bello-Burgos destacó que esta nueva edición busca continuar expandiendo el alcance de las jornadas y seguir transformando vidas mediante el respaldo de patrocinadores, colaboradores y asistentes.

“Cada entrada, cada patrocinador y cada persona presente se convierte en una ayuda real, en una sonrisa y en una vida impactada positivamente”, expresó Bello-Burgos al invitar a la comunidad a sumarse a esta causa solidaria.

La participación de Jandy Ventura añade un componente especial al encuentro, uniendo música, solidaridad y compromiso social en una actividad que busca fortalecer el vínculo entre la diáspora y las necesidades de muchas familias dominicanas.

Los fondos recaudados serán destinados a continuar desarrollando programas de asistencia y jornadas odontológicas y médicas que benefician a personas de escasos recursos en distintas comunidades del país.

El brunch contará además con espacios de integración, presentaciones especiales y la participación de invitados comprometidos con el bienestar y desarrollo de la comunidad dominicana tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.