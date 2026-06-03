ASINE fortalece su vinculación con los debates sobre competitividad y desarrollo sostenible

La participación en el RIDGE May Forum 2026 reafirma el interés de la entidad en promover una conversación empresarial

Santo Domingo.- La Asociación Interamericana de Empresas (ASINE) declaró que continúa fortaleciendo su presencia en espacios nacionales e internacionales que permitan intercambiar experiencias, identificar oportunidades de cooperación y promover una conversación empresarial con mayor capacidad de incidencia.

Conforme a su director ejecutivo, el economista Ramón Galán, la entidad viene impulsando una agenda empresarial moderna, conectada con las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que están redefiniendo el entorno productivo, a fin de aportar propuestas que respondan a los desafíos concretos de la República Dominicana y de la región.

Desde esta perspectiva, refirió que la organización logró una relevante participación ante el reputado foro RIDGE May Forum 2026, celebrado en la University of the West Indies, Cave Hill Campus, en Barbados, en busca de enriquecer la mirada del sector empresarial sobre los desafíos que enfrenta la región.

«La competitividad no puede analizarse de manera aislada, debe vincularse con la calidad institucional, el empleo formal, la innovación, la inclusión y la capacidad de convertir el conocimiento en políticas públicas efectivas y en ese sentido el sector privado está llamado a participar activamente en la construcción de soluciones», apuntó Galán.

«De ahí que resulta indispensable fortalecer los vínculos entre la academia, las empresas y las instituciones públicas, incorporando evidencia rigurosa y una visión de largo plazo en los procesos de toma de decisiones», agregó.

El RIDGE May Forum es un destacado encuentro académico internacional organizado por el Research Institute for Development, Growth and Economics (RIDGE) junto a la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA), con el objetivo de conectar la investigación académica de frontera con la formulación de políticas públicas, para impactar positivamente en el desarrollo económico y social de la región.

Reúne a cientos de economistas de excelencia, investigadores internacionales y formuladores de políticas (policymakers) de renombre mundial. Debido a la naturaleza académica del encuentro, integrado por múltiples talleres simultáneos y presentaciones de investigaciones empíricas, todavía no se ha divulgado un documento público que consolide las conclusiones generales de la jornada.

No obstante, los ejes abordados reflejan la importancia creciente de promover políticas sustentadas en evidencia y de fortalecer la articulación entre el conocimiento académico, la gestión pública y la experiencia empresarial.

Sobre ASINE

La Asociación Interamericana de Empresarios (ASINE) es una organización sin fines de lucro orientada a fortalecer la articulación empresarial, promover oportunidades de cooperación y contribuir al desarrollo competitivo de las empresas dominicanas y regionales.