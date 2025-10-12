ASINE inicia nueva etapa institucional abogando por el fortalecimiento del clima de negocios

Santo Domingo.- La Asociación Interamericana de Empresas (ASINE) presentó oficialmente ante la opinión pública del país su nueva identidad institucional, durante una actividad en la que la nueva presidenta, la Lic. Yissette Stalcup, asumió el liderazgo de la organización con un llamado a consolidar la confianza empresarial y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

Asimismo, coincidió plenamente con la reflexión del presidente ejecutivo del Grupo Popular, René Grullón Finet, al llamar a un pacto moral entre generaciones y a la defensa del sueño dominicano.

“Nos identificamos plenamente en la urgencia de un liderazgo empresarial con visión de país, que promueva la innovación, la sostenibilidad y la creación de oportunidades dignas para todos los dominicanos; y es que ese pacto moral, del que habla el señor Grullón Finet, es también un pacto productivo, donde el sector privado asume su rol como agente de cambio, impulsando la inversión responsable, el empleo formal, la educación técnica y la competitividad con propósito social”, enfatizó Stalcup.

En Asine creemos que este es el momento de acelerar la transformación productiva del país con una nueva generación de empresarios que apuesten por el talento local, por la sostenibilidad ambiental y por un crecimiento que reduzca las brechas y eleve la calidad de vida.

Como gremio, reafirmamos nuestro compromiso con ese sueño dominicano de prosperidad compartida, construyendo alianzas con el Estado, la academia y los sectores productivos, para que las empresas sean el motor de un progreso con sentido, equitativo y sostenible.

En su discurso, la presidenta de Asine destacó que la institución inicia una etapa de modernización y apertura, orientada a impulsar la competitividad nacional, la innovación y la atracción de inversiones responsables.

“República Dominicana cuenta hoy con un entorno económico estable y un clima de negocios favorable, pero debemos seguir trabajando en fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y las reglas claras. Estos son pilares indispensables para la confianza empresarial y la sostenibilidad de la inversión”, afirmó.

Durante el acto, que contó con la presencia de ministros, empresarios y representantes del cuerpo diplomático, la líder empresarial subrayó el compromiso de Asine de acompañar al Estado y al sector privado en la promoción de políticas que refuercen la institucionalidad y la confianza en el país.

“Cuando hay instituciones sólidas y previsibles, el capital se expande, los empleos crecen y el desarrollo se multiplica. Esa es la base del progreso moderno, y hacia allí queremos dirigir nuestros esfuerzos”, agregó.

La nueva presidenta resaltó que la transformación de la organización empresarial responde a la visión de convertirla en una plataforma de conexión internacional, incubadora de innovación y promotora del crecimiento sostenible, con foco en sectores emergentes como la tecnología, la energía limpia, la agroindustria avanzada, el turismo sostenible y la economía creativa.

“Esta nueva imagen no es solo un cambio estético; es una declaración de principios. Representa una Asine moderna, global y comprometida con un desarrollo que combine competitividad, ética y bienestar colectivo”, apuntaló.

El evento marcó también un momento simbólico de relevo institucional, con el expresidente de Asine, Ing. Leonel Castellanos Duarte, pasando la antorcha a la nueva dirección, reafirmando la continuidad y el compromiso de la organización con el desarrollo empresarial dominicano.

A la actividad concurrieron representantes del ámbito económico, social y gubernamental, así como personalidades vinculadas a los sectores productivos del país.

“Desde hoy, nos proponemos trabajar por un ecosistema empresarial más fuerte, más conectado y confiable, que consolide la reputación de República Dominicana como destino seguro, atractivo y responsable para la inversión. Porque cuando se fortalece la empresa, se fortalece la nación. Y cuando el liderazgo se ejerce con visión y propósito, los resultados trascienden generaciones”, acotó Stalcup.

“Esta es la nueva etapa de ASINE, una etapa de acción, de alianzas y de fe en el futuro. Una etapa donde cada empresario, cada emprendedor y cada aliado encontrará un espacio para crecer, innovar y contribuir al desarrollo del país que todos soñamos”. agrega.