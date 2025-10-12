Joheirry Mola de Distrito Nacional es la nueva Miss Mundo Dominicana 2025

Como parte del paquete de premios de la corona Joheirry recibirá́ un contrato como corresponsal de noticias Univisión 41 New York, durante su año de reinado

Punta Cana – La representante del Distrito Nacional, Joheirry Mola fue coronada como la nueva Miss. Mundo Dominicana 2025 en el Centro de Convenciones del Barceló Grand Resort luego de una aguerrida competencia entre las más de 20 candidatas que deseaban la corona azul.

El certamen dedicado a celebrar la cultura dominicana, fue transmitido a través de Telesistema canal 11 para toda la República Dominicana y Univisión NY y VIX, evento que inició con el tradicional merengue de Johnie Ventura, donde Jandi su hijo cantó las canciones más icónicas del caballo mayor.

Bajo la conducción del estilista internacional Jomary Goizo y nuestra Hony Estrella, las candidatas desfilaron sus trajes de gala diseñados por la maestra de la moda Gianina Azar, así como los trajes de baño los cuales estuvieron a cargo de OM Caribbean, expertos en piedras de Larimar y Ámbar dominicano.

Por su parte la fashion Blogger Sofia Sanabria estuvo cubriendo todo el detrás de cámaras del concurso junto a las candidatas.

El jurado de esta nueva edición del Miss. Mundo Dominicano lo compusieron un grupo de mujeres encabezadas por Kika Rocha, directora de moda de la revista People en Español; Albania Rosario, fundadora de la FDLA del NY Fashion Week; Maribel Contreras, actual presidenta de Acroarte y Arana Lemus, talento de Univisión Network.

También formaron parte del jurado las invitadas especiales y reinas actuales; Miss Mundo Ecuador Sandra Alvarado, Miss Mundo Venezuela Valeria Canavoo, Miss Mundo México Maryely Leal Cervantes y Miss Mundo Puerto Rico Valeria Pérez.

Joheirry Mola representará a República Dominicana en la competencia No. 73 del certamen Miss World, donde esperamos que sea la sucesora de Sukata Chuangsri, de Tailandia, actual reina del mundo.

De igual forma recibirá́ un contrato como corresponsal de noticias Univisión 41 New York, durante su año de reinado, a través del segmento Ventana a Quisqueya, un hecho histórico en la historia de los certámenes de belleza en el país.

La producción televisiva de la noche estuvo a cargo de Alberto Zayas, la dirección artística y coreografía por Pablo Pérez y Marcos Taveras, la dirección de imagen por Keyther Estévez quienes junto a un gran equipo de producción resaltaron cada etapa de la competencia lo mejor de lo nuestro.

“Me siento sumamente agradecida del apoyo de todos los colaboradores y amigos que formaron parte de este proyecto para llegar hasta aquí, gracias a todas las candidatas que con tanto esfuerzo y trabajo estuvieron con nosotros, todas son ganadoras”, destacó Diany Mota, presidenta de Miss Mundo República Dominicana.

“Siento un gran agradecimiento con los directivos y la producción de Univisión Nueva York por el apoyo y la confianza que han depositado en nosotros y que alegría poder abrirles las puertas al talento de nuestro país y por supuesto, nuestro agradecimiento Barceló Grand Resort y Barceló Hotels, nuestra casa oficial por más de 20 años, sin ustedes todo esto no sería una realidad”, agrega.