Presentan las candidatas al Miss Mundo Dominicana 2025

Santo Domingo, RD .– En el Hotel El Embajador fueron presentadas de manera oficial a las aspirantes a la corona del Miss Mundo Dominicana 2025, donde también informaron que la noche de coronación será en el Centro de Convenciones del Barceló Grand Resort el próximo 11 de octubre.

La directiva de Miss Mundo Dominicana explicó que como parte de sus premios la ganadora recibirá́ un contrato como corresponsal de noticias Univisión 41 New York, durante su año de reinado, a través del segmento Ventana a Quisqueya: al igual que la actual Miss Mundo Dominicana Mayra Delgado, un hecho histórico en la historia de los certámenes de belleza en el país.

La gran final del Miss Mundo Dominicana será conducida por Jomari Goizo, talento de Univisión, la talentosa presentadora Honey Estrella, la comunicadora de moda, Sofia Sanabria y la participación especial de la actual Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado.

Además, la producción de televisión estará a cargo de Alberto Zayas, la dirección artística y coreografía por Pablo Pérez, la producción artística y coreografía por Marcos Taveras, la dirección de imagen por Keyther Estévez quienes junto a un gran equipo de producción estarán resaltando en cada etapa de la competencia lo mejor de lo nuestro.

La noche de coronación contará con la participación de importantes artistas dominicanos como Jandy Ventura quien engalanará la gala con una apertura honrando el merengue, y los artistas noveles Yohan Amparo y Paloma Richiez.

“Iniciamos nuevamente este trayecto donde vamos a conocer a una nueva embajadora de la belleza. Estas nuevas oportunidades me llenan de alegría y satisfacción porque definitivamente es la remuneración a tantos años de trabajo y el premio por los logros obtenidos a través de nuestras reinas”, destacó Diany Mota, presidenta Miss Mundo República Dominicana.

“Tenemos participantes con mucho talento y me llena de gratitud continuar con estas alianzas que van en beneficio de la proyección del talento dominicano. Siento un gran agradecimiento con los directivos y la producción de Univisión Nueva York por el apoyo y la confianza que han depositado en nosotros y que alegría poder abrirles las puertas al talento de nuestro país y por supuesto, nuestro agradecimiento Barceló Grand Resort y Barceló Hotels, nuestra casa oficial por más de 20 años, sin ustedes todo esto no sería una realidad”, agregó.

Por su parte Roberto Yañez, northeast regional manager, presidente y general manager de Univisión 41 New York expresó que Univisión Nueva York continúa con su misión de celebrar y empoderar las diversas voces.

“La transmisión de Miss Mundo Dominicana ejemplifica nuestro compromiso de mostrar la belleza, el talento y la riqueza cultural de la comunidad dominicana. Esta colaboración no solo mejora nuestra programación, sino que también fortalece nuestro vínculo con nuestra audiencia, reflejando nuestra dedicación a un contenido inclusivo y significativo”, dijo.

El evento será transmitido a través de Telesistema canal 11 para toda la Republica Dominicana y Univisión NY y VIX el primer servicio de streaming global a gran escala que sirve exclusivamente al mundo hispanohablante.

LISTADO DE CANDIDATAS:

Magdely Martinez Comunidad Dominicana en USA Lucia Padron Santo Domingo Anmary Antonia Pichardo La Vega Provincial Marianny Esteffany Melo Liz San Juan Emmy Reyes Santiago de los Caballeros Joheirry Mola Distrito Nacional Tatiana Sanchez Jarabacoa Luz Rodriguez Puerto Plata Ana Arvelo Punta Cana Aracely Ruiz Paulino San Pedro de Macoris Dashira Then Peralta Duarte Maria Delaine Rodriguez Bonao Luissana Massiel Nunez Hermanas Mirabal Soranyi Medina Perez Dajabon Erismel Paulino Rosario San Jose de Ocoa Lesly Avila La Romana Elizabeth Cristina Luna Santiago La Vega Municipal Disnailin Abreu Ferreira Constanza Dariany Javier Azua