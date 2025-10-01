FDD anuncia el relanzamiento del programa educativos “Aula Colmado”

Santo Domingo. – La Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) anuncia el relanzamiento de su programa educativos, “Aula Colmado”, una iniciativa de formación y acompañamiento diseñada para fortalecer las capacidades de los colmaderos, actores clave en la economía comunitaria del país.

En esta segunda edición, la FDD cuenta con el respaldo de Casa Paco con su marca Paco Fish, empresa que se suma como aliado estratégico en el marco de su compromiso con la responsabilidad social empresarial.

“Aula Colmado” es un programa de capacitación exclusivo que ofrece a los colmaderos herramientas prácticas para mejorar la gestión de sus negocios, elevar la calidad del servicio al cliente y fomentar su crecimiento económico. A través de seis encuentros presenciales, los participantes recibirán formación en áreas como gestión de inventario, finanzas básicas, compras y ventas, imagen empresarial y atención al cliente.

“Los colmaderos son pilares de nuestras comunidades. Se estima que existen alrededor de 65,000 colmados activos en todo el país; el 72 % de los alimentos procesados se venden a través de colmados y el 68 % de los productos agropecuarios también se distribuyen por este canal y se estima que cada colmado genera en promedio 3 empleos directos (dueño, dependiente y delivery), lo que representa unos 195,000 empleos directos a nivel nacional. De ahí la importancia en que la FDD quiera apoyar con la capacitación de este sector tan valioso para la economía del país”. expresó Jean Paul Quiroz, presidente del Consejo Directivo de la FDD

Agregó que “Con esta alianza junto a Casa Paco, reafirmamos nuestro compromiso de brindarles conocimiento y acompañamiento que les permitan transformar sus negocios y su entorno”.

En el programa “Aula Colmado”, cada colmadero seleccionado recibirá un manual exclusivo con contenidos diseñados por un experto internacional, así como sesiones de mentoría personalizadas que permitirán aplicar lo aprendido de forma inmediata.

Desde ya queda abierta la segunda versión de esta formación a realizarse en el centro de capacitación de la FDD en Ciudad Colonial. Participarán colmaderos clientes de la FDD, de Paco Fish y algunos cupos para interesados que se inscriban a través del correo info@fdd.org.do El programa se desarrollará entre octubre y noviembre, culminando con la entrega de certificados a los participantes.

Por su parte, Casa Paco, empresa reconocida por su cercanía con el canal tradicional de ventas, se une a esta causa como parte de su visión de aportar valor real a sus clientes colmaderos.

“Creemos en el poder de la educación para transformar vidas. Por eso, apoyar “Aula Colmado” es una forma concreta de retribuir a quienes día a día sostienen el comercio en nuestros barrios”, destacó Tomás Martínez, presidente de Casa Paco, empresa matriz de Paco Fish.

Un modelo de impacto social

La FDD, pionera en microfinanzas en República Dominicana, continúa innovando con programas que combinan educación, inclusión financiera y desarrollo comunitario. Con “Aula Colmado”, reafirma su misión de eliminar barreras al progreso y generar oportunidades para los sectores más dinámicos y resilientes del país, para los cuales también canaliza microcréditos.