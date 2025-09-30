Suspenden personal de escuela donde se grabó videoclip de “Shupamela” y “Menor Queen”

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este martes que, tras una investigación, se comprobó que un video musical con contenido vulgar fue grabado dentro de un centro educativo.

Ante esta situación, se aplicaron como medidas preventivas la suspensión de funciones para fines de investigación a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo, a quienes se le atribuye responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones escolares.

El MINERD señaló que esta acción constituye una violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, el Ministerio de Educación informó que está procediendo a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de identificar la totalidad de los responsables, así como los grados de responsabilidad penal de todos y cada uno de ellos.

Asimismo, la cartera educativa adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material grabado, a fin de evitar que continúe circulando y afectando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

De igual manera, la institución anunció la conformación de una comisión especial encargada de revisar la ley vigente y proponer recomendaciones que permitan endurecer las sanciones aplicables en casos similares, a fin de reforzar la protección de los espacios escolares.

El MINERD reiteró que no tolerará bajo ninguna circunstancia el uso indebido de los centros educativos. La institución subrayó que estas medidas, más allá de su alcance administrativo, envían un mensaje claro: los planteles escolares son espacios sagrados e inviolables, dedicados exclusivamente a la enseñanza y la formación en valores.

Sobre el video

Se trata del audiovisual de la canción “Chupamela”, interpretada por los artistas Menor Queen y Pamela Sandoval, también conocida como “Shupamela”.

Este videoclip ha generado una fuerte ola de críticas en distintos sectores de la sociedad, debido al contenido explícito y letras vulgares.

Diversas voces, tanto del ámbito cultural como del público general, han expresado su preocupación por el impacto que este tipo de producciones puede tener en la juventud y en los valores sociales.