Probarse zapatos sin ir a la tienda: la nueva herramienta de Google IA

La inteligencia artificial sigue redefiniendo la experiencia digital, y esta vez Google ha decidido llevar el comercio electrónico a otro nivel. Su buscador, tradicionalmente asociado con la búsqueda de información, ahora se convierte en un asistente visual que permite a los usuarios “probarse” zapatos sin salir de casa.

La nueva función, integrada en el llamado “Modo IA” de Google Search, permite visualizar cómo lucen distintos modelos de calzado sobre una imagen del cuerpo del usuario. Desde zapatillas deportivas hasta tacones, la herramienta genera una simulación realista que ajusta ángulos, proporciones e iluminación, sin necesidad de escanear los pies ni subir fotos específicas.

La función está integrada en Google Search y Google Shopping, y se activa al buscar modelos compatibles. Al seleccionar un zapato, el usuario puede subir una foto de cuerpo completo, preferiblemente frontal y bien iluminada. El sistema, sin requerir escaneo de pies ni medidas específicas, superpone el calzado elegido sobre la imagen, ajustando automáticamente ángulos, proporciones y luz para generar una simulación realista.

Disponible inicialmente en Estados Unidos, esta innovación busca atacar uno de los grandes dolores del comercio online: las devoluciones por tallas o estilos incorrectos. Según estudios del sector, más del 40% de los productos devueltos en e-commerce corresponden a ropa o calzado que no se ajusta a las expectativas del comprador.

La propuesta de Google no solo mejora la experiencia de compra, sino que también la hace más social. Los usuarios pueden guardar o compartir las imágenes generadas para recibir opiniones antes de decidir. En esencia, se trata de replicar la experiencia de una tienda física, pero desde la comodidad del hogar.

La tecnología detrás de esta función proviene de Doppl, una plataforma de IA que Google presentó meses atrás para probar ropa de marcas como Zara, Mango y H&M. Ahora, con el salto al calzado, el gigante tecnológico refuerza su apuesta por una interacción digital más personalizada, visual y confiable.

La expansión a otros mercados como Canadá, Japón y Australia está prevista para los próximos meses. Mientras tanto, Google continúa posicionando su buscador como un asistente inteligente que no solo informa, sino que también facilita decisiones cotidianas con precisión y realismo.

Como funciona la herramienta

Para utilizar la herramienta de prueba virtual de calzado, el usuario debe ingresar al buscador de Google desde tu teléfono o computadora y seleccionar un modelo de zapato que esté disponible en tiendas compatibles con la función.

Una vez elegido, se le solicitará subir una imagen de cuerpo completo, preferiblemente en posición frontal y con buena iluminación.

La inteligencia artificial se encargará de superponer el calzado seleccionado sobre la imagen, ajustando automáticamente el ángulo, la proporción y la iluminación para ofrecer una visualización realista.

No es necesario subir una foto específica de los pies ni proporcionar medidas, ya que el sistema analiza la estructura corporal de forma automática. Tras generar la imagen, el usuario puede guardarla, compartirla o comparar distintos modelos antes de realizar la compra, replicando así la experiencia de probárselo en una tienda física.